ETCR | Vallelunga presente nei sette eventi del 2022

Saranno sette gli eventi della stagione 2022 del nuovo FIA ETCR, il campionato turismo elettrico che continuerà ad essere promosso da Discovery Sports Events.

Dopo l'annata di lancio affrontata come Pure ETCR, la serie è diventata ufficialmente della FIA e l'ha rinominata eTouring Car World Cup qualche mese fa.

Il Consiglio Mondiale tenutosi nella giornata di mercoledì a Parigi ha svelato quelli che saranno gli appuntamenti della seconda stagione della competizione, alla quale avevano preso parte Romeo Ferraris, Cupra e Hyundai, ma che avrà almeno altre due Case ad aggiungersi alla griglia.

Si comincia a maggio nello stesso fine settimana del FIA WTCR in quel di Pau, su un cittadino che torna ad ospitare la massima serie turismo e quella che è la sua evoluzione tecnica.

Successivamente altro circuito stradale con la tappa di Beyoglu, in Turchia, per poi trasferirsi all'Hungaroring per un ulteriore weekend con il WTCR in giugno.

Sette giorni dopo di vola in Spagna per la gara di Jarama, mentre a luglio avremo le date di Zolder, in Belgio, e da noi a Vallelunga (fine settimana del 22-24).

Infine il round conclusivo si svolgerà in Estremo Oriente ad ottobre. L'Inje Speedium della Corea del Sud ci riprova, nel senso che già nel 2021 avrebbe dovuto avere le macchine elettriche ETCR, ma con la pandemia di Coronavirus è saltato tutto.

Anche lì il menù è doppio, con il WTCR ad esordire nella 'casa' della Hyundai. Da notare che proprio Vallelunga è l'unico circuito sul quale si è corso già nel 2021 e che è stato confermato per il 2022, mentre tutti gli altri saranno nuovi e inesplorati per i protagonisti.

FIA ETCR - Calendario 2022

6-8 maggio - RACE FR: Pau-Ville (Francia)

20-22 maggio - RACE TR: Beyoglu (Turchia)

10-12 giugno - RACE HU: Hungaroring (Ungheria)

17-19 giugno - RACE SP: Jarama (Spagna)

8-10 luglio - RACE BE: Zolder (Belgio)

22-24 luglio - RACE IT: Vallelunga (Italia)

7-9 ottobre - RACE KR: Inje Speedium (Corea del Sud)

Azione Super Final A Photo by: Pure ETCR