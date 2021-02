ETCR: prima uscita per la Cupra eRacer nei test di Aragón

La Cupra eRacer ha fatto la sua prima uscita ufficiale in pista nei test dell'ETCR che si sono svolti al Motorland Aragón.

Sul tracciato spagnolo le giornate di giovedì e venerdì sono servite ai tecnici del team spagnolo per raccogliere dati importanti con la vettura turismo elettrica che verrà schierata nel Pure ETCR quest'anno.

Al volante c'era il pilota ufficiale e collaudatore Jordi Gené, che quindi ha avuto modo di prendere le misure al mezzo sul quale per la prima volta sono state montate le batterie da 500kW di Williams Advanced Engineering, ricaricate tramite le colonnine fornite da Enel X.

"E' una macchina veramente impegnativa! - ha commentato Gené al termine delle prove - Avevamo tantissimo lavoro da fare con parecchie prove su varie componenti, come ad esempio telaio, gomme, motore e batterie. Speriamo di essere riusciti a mettere insieme il tutto perché c'era veramente un sacco di materiale da testare".

Xavi Serra, responsabile del progetto ETCR di Cupra Racing, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di aver potuto girare in pista per la prima volta con la nostra Cupra eRacer, dopo un breve shakedown svolto nel Regno Unito per integrare le batterie".

"Qui abbiamo cominciato a capire bene tutti i sistemi e come tirare fuori il massimo da essi. E' stato un test impegnativo perché dobbiamo abituarci alle fasi di raffreddamento e ricarica tramite l'equipaggiamento fornito dall'ETCR. I risultati sono stati positivi e non abbiamo incontrato grossi problemi".

Ad Aragón c'erano anche gli uomini di Hyundai Motorsport con la loro Veloster N ETCR, macchina che continua ad accumulare una marea di km fra le varie prove effettuate.

Stavolta al volante del mezzo della Casa coreana è salito il neoarrivato Jean-Karl Vernay, per la prima volta impegnato in veste di collaudatore.

"E' stata una esperienza magica! - afferma il francese - La macchina è veramente fantastica, l'ho amata fin dai primi giri. E' davvero spettacolare e mi sono divertito tantissimo!"

Oltre ai tecnici di Williams Advanced Engineering ed Enel X, in Spagna era presente lo staff di tecnici di WSC, col suo capo Marcello Lotti, e quelli di Magelec.

La prossima sessione collettiva è in programma a Vallelunga l'1 e il 3 marzo.