ETCR, la PWR Racing c'è: "Avevamo già la nostra auto elettrica"

La PWR Racing non mancherà sulla griglia di partenza del Pure ETCR, il campionato turismo per vetture completamente elettriche che è stato presentato due mesi fa a Parigi.

Purtroppo la pandemia di Coronavirus ha rallentato le operazione in tutto il motorsport, ma le idee della squadra svedese sono ben chiare. Dopo un biennio passato nel FIA WTCR, il team fondato nel 2012 da Daniel Haglöf e Peter "Poker" Wallenberg è pronto ad abbracciare un altro progetto.

“Per me è davvero entusiasmante pensare che le auto turismo diventino elettriche, il potenziale di queste vetture è altissimo e la creazione del campionato Pure ETCR penso sia perfetta per il nostro team - ha detto Haglöf - Sappiamo di essere una delle squadre migliori al mondo nelle corse turismo, per cui per noi è solo l'inizio".

Il pilota svedese non parla a sproposito perché sono ormai due anni che la PWR sta lavorando ad un progetto di macchina turismo elettrica. Nel 2018, infatti, è stata presentata la PWR001, prototipo derivato dalla CUPRA León TCR con cui Robert Dahlgren si è imposto nel TCR Scandinavia (ex-STCC).

Non è un caso che Cupra Racing abbia scelto di collaborare nel FIA WTCR proprio con la PWR Racing, che ha le stesse vedute della Casa di Martorell, fresca di presentazione della nuovissima e-Racer.

La PWR001 ha percorso diversi chilometri per essere sviluppata, condotta da Mikaela Åhlin-Kottulinsky (che corre anch'essa nel TCR Scandinavia), e in Svezia si continua a lavorare in vista dell'inizio di un nuovo capitolo del motorsport.

"Stiamo costruendo tutte le parti dell'azienda che ci consentano di affrontare le sfide future al meglio, collaborando coi nostri partner svedesi per avere un programma completo - prosegue Haglöf - Con la PWR001 abbiamo imparato tantissime cose basandoci sulla Cupra León utilizzata nell'STCC".

"Vogliamo che in Scandinavia ci siano le corse elettriche e penso che in un paio d'anni le avremo. Ma sono sicuro che il Pure ETCR sarà un successone, è logico che tutto questo venga introdotto anche nelle serie nazionali".