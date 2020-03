ETCR, Ekstrom: "Mai corso con un'auto elettrica, un bel rientro!"

Mattias Ekström è il primo nome di spicco che sarà in azione sulla griglia di partenza del Pure ETCR, il nuovo campionato turismo per le vetture elettriche che partirà ufficialmente il prossimo anno.

Nel 2020 avremo una manciata di eventi promozionali che serviranno a lanciare la serie promossa da Eurosport Events, ma anche a dare alla Case il tempo di prepararsi per una avventura tutt'altro che semplice da affrontare.

Lo svedese è al lavoro con Cupra sulla e-Racer già dallo scorso anno, con tanti km messi assieme e ora anche due modelli diversi della macchina spagnola. Chiaro che arrivasse poi anche la proposta di esserne il pilota ufficiale, assieme all'altro collaudatore, Jordi Gené.

"La prima volta che sono salito sulla e-Racer è stato a gennaio 2019, quindi ormai 14 mesi fa. Da allora è stato fatto tantissimo lavoro, è la prima Cupra elettrica da corsa, quindi c'era tanto da capire come funzionava in pista. Abbiamo fatto un sacco di sviluppo e i risultati sono stati buonissimi, ma la crescita continua anche ora perché dobbiamo mettere in macchina le ultime cose per il Pure ETCR e farle funzionare con quello che già abbiamo. C'è ancora tantissimo lavoro da svolgere prima dell'inizio, ma per ora siamo in pari col programma e dove vorremmo essere".

"Appena mia hanno chiesto se volevo essere pilota ufficiale, sono stato entusiasta perché sono operativo sullo sviluppo della Cupra e-Racer già da tempo e questa idea è totalmente nuova. Del resto, in carriera ho fatto rally, rallycross, DTM, NASCAR, GT e tanto altro, ma mai gareggiato con macchine elettriche. Penso che sarà divertente. Ci sono tante persone coinvolte in questo programma, tutti intelligenti e con talento; so che c'è l'opportunità di avere successo. Lo scorso agosto sono diventato ambasciatore del marchio Cupra e debbo dire che adoro queste vetture e il livello con cui si guarda ai dettagli".

La novità elettrica ha esaltato Ekström, che ha abbracciato con entusiasmo la nuova sfida, dato che avrà pure l'opportunità di tornare a correre a tempo pieno.

"Con la e-Racer non ho dovuto cambiare più di tanto il mio stile di guida, parliamo di una macchina a trazione posteriore con cui ho comunque famigliarità. Ma penso che nessuno dei piloti abituati alla trazione anteriore ci metterà molto ad imparare. Siamo riusciti ad avere una macchina molto stabile sul posteriore e ritengo che sia necessario avere questa caratteristica se vuoi essere veloce".

"In Svezia sono stati contenti di questa novità e anche io sono entusiasta. Ho smesso col DTM nel 2018 e ho fatto due gare di rallycross, più quattro rally e una sul ghiaccio coi kart. Sarà bello tornare in pista".

"Il format del Pure ETCR è particolare, penso che i tempi di reazione siano cruciali, come quando sei al via di una gara di rallycross. Sono corse brevissime, ma alla fine tutto ciò è importante anche in pista. Tutti i migliori piloti in generale partono bene, non credo che la mia esperienza col rallycross mi dia un grandissimo vantaggio. Ma devo dire che correre al massimo per così poco tempo è veramente fantastico per noi piloti e penso che le battaglie possano essere ottime e belle per il pubblico. Vedremo anche tante strategie, sarà stupendo".

"Per il resto, non c'è molto da fare o aggiungere. Ne sapremo di più quando si apriranno i cancelletti di partenza della prima gara. Non vedrai i tuoi avversari e dovrai basarti sul tuo istinto. Credo che arriveremo in tre appaiati alla prima curva e questo sarà spettacolare per il pubblico".

Il 2020 servirà al Pure ETCR e ai Costruttori delle auto turismo elettriche per prendere le misure ad ogni cosa: per questo sono stati scelti gli eventi di Goodwood, Salzburgring, Cina, Corea del Sud e Daytona, prima di intraprendere il vero e proprio campionato il prossimo anno.

"Non conosco i posti dove andremo quest'anno, dovrò allenarmi molto al simulatore per imparare meglio, ma è una cosa che mi riesce bene. Ma quando fai un rally, alla fine non è molto diverso, hai solo le ricognizioni per imparare il percorso e devi prendere le note bene. In questo modo impari in fretta. A Goodwood non sono mai andato perché solitamente è un weekend dove ho altre gare, ma mi ha sempre attirato e sarà una bella esperienza".