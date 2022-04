ETCR | Cupra EKS conferma Ekstrom-Gené, novità Blomqvist-Tambay

Carica lettore audio

La Cupra EKS ha svelato la formazione di piloti che schiera al via del FIA ETCR 2022.

Dopo l'annuncio dell'accordo con il team di Mattias Ekström è giunta l'ovvia conferma del Campione del Pure ETCR 2021, così come del suo compagno di squadra e pilota ufficiale della Casa spagnola, Jordi Gené.

Entrambi hanno le conoscenze ideali sia della serie turismo elettrica - che da quest'anno è diventata Mondiale FIA - che della Cupra e-Racer che dovranno mostrare ai loro nuovi colleghi.

Questi saranno Tom Blomqvist ed Adrien Tambay, entrambi esordienti nella serie, ma già con esperienze di vario genere nel mondo del motorsport che potranno aiutarli ad essere competitivi.

Tom Blomqvist, Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer Photo by: Cupra

"Non vedo l'ora di iniziare la stagione. L'anno scorso la squadra ha fatto la storia - ha detto Tambay - Quest'anno, la sfida è quella di lottare per il campionato FIA ETCR e io sono qui per raggiungere questo obiettivo".

"La mia passione per le corse non ha limiti e condividere questa passione con una squadra così grande mi ispirerà a dare il meglio in pista".

Blomqvist ha aggiunto: "Sono molto motivato. Credo che questa sarà un'esperienza davvero grandiosa per me, poiché il campionato FIA ETCR è un passo avanti nelle corse elettriche".

"Sono orgoglioso di essermi unito a Cupra EKS per questa avventura. Siamo davvero determinati e l'obiettivo è quello di vincere".

Cupra EKS, Cupra e-Racer Photo by: Cupra

Cupra Racing ha apportato alcune modifiche alla e-Racer, rinforzando la carrozzeria e rendendo l'auto più leggera allo stesso tempo.

Inoltre dal punto di vista della sicurezza si è pensato ad una nuova apertura sul tetto e finestrini di plastica rimovibili che consentiranno l'accesso medico all'abitacolo più semplicemente in caso di necessità.

"Siamo lieti di annunciare la nostra emozionante formazione di piloti per il FIA ETCR di quest'anno", ha detto Xavi Serra, Capo dello Sviluppo Tecnico di Cupra Racing.

"Portare piloti del calibro di Tom Blomqvist e Adrien Tambay in una serie completamente elettrica per la prima volta è qualcosa di molto speciale, e siamo sicuri che si adatteranno bene e otterranno ottimi risultati".

"Con Mattias Ekström e Jordi Gené abbiamo l'esperienza, la capacità di vincere le gare e la continuità che ogni squadra sogna di avere".