ETCR | Bruno Spengler grande novità per la Giulia-Romeo Ferraris

Bruno Spengler affronta una nuovissima sfida nel FIA ETCR per la stagione 2022 avendo firmato un accordo con la Romeo Ferraris. La scuderia di Opera, dopo aver annunciato l'ingaggio di Maxime Martin e la conferma di Luca Filippi, piazza un altro bel colpo per il volante della sua Giulia. Il canadese è reduce da un biennio nel Campionato Italiano GT e ha una vastissima esperienza di questo mondo essendo stato portacolori della BMW M Motorsport tra IMSA, WEC e DTM, quest'ultimo vinto nel 2012. Luigi Ferrara, Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR Photo by: Pure ETCR "Mi avvicino con grande entusiasmo al debutto nel campionato FIA ETCR, tornando ad essere impegnato nelle corse Turismo ma questa volta con vetture totalmente elettriche", dice Spengler, che nel 2018-2019 ha potuto toccare con mano anche il mondo della Formula E. "Ho già avuto esperienze da collaudatore in quella serie, scoprendo le potenzialità di questa tecnologia, ma le sensazioni che regalano le gare sono qualcosa di completamente diverso". "Già lo scorso anno, da spettatore, ho apprezzato le capacità di Romeo Ferraris nel portare in pista un progetto competitivo come la Giulia ETCR. Adesso sarà bello poter dare il mio contributo e lottare insieme per risultati di prestigio". "A livello personale sarà suggestivo cominciare la stagione sul circuito cittadino di Pau, dove correrò di nuovo a 18 anni di distanza, riportandomi alla mente gli inizi della mia carriera". Michela Cerruti, Team Principal della Romeo Ferraris, ha aggiunto: "L'arrivo in squadra di Bruno, un pilota fra i più vincenti nel DTM, rappresenta una doppia testimonianza: sono riconosciute le potenzialità della nostra Giulia ETCR e, allo stesso tempo, un campionato per vetture Turismo completamente elettriche suscita una grande attrattiva anche fra nomi affermati, adesso ancora di più grazie alla titolazione FIA". "Siamo orgogliosi di aver accettato questa sfida sin dall'inizio e di accogliere adesso Bruno nel nostro team, mettendo a frutto le nostre esperienze reciproche per giocare un ruolo da protagonisti sin dal primo appuntamento in calendario".