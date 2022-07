CUPRA affronta il processo di apprendimento a Zolder nel FIA ETCR

Carica lettore audio

Le sessioni di prove libere del venerdì non sono una passeggiata, soprattutto in un campionato come il FIA ETCR dove il tempo è sempre ridotto.

In queste sessioni si verifica il livello della squadra, dal ritmo dei piloti, al comportamento della vettura, alla messa a punto di tutti i parametri. Inoltre queste prove servono anche a preparare i membri del team alla sfida che un weekend di gara porta sempre con sé.

I primi giri rivelano molte cose nuove. Le impostazioni utilizzate sul circuito di Jarama non sono valide per un circuito molto diverso come quello di Zolder. Una pista molto impegnativa per i freni, con poca aderenza e molto veloce. Gli ingegneri e i meccanici ricevono molte informazioni in tempo reale, ma le soluzioni devono essere il più precise possibile per puntare alla vittoria.

Alcuni piloti conoscono il circuito, altri no e altri ancora giocano nel loro “cortile”, come Maxime Martin del team Romeo Ferraris. Il belga ha dimostrato fin dal primo giorno che nessuno sarebbe andato più veloce di lui sulla pista di casa.

Nel fine settimana bisogna cambiare costantemente. I tempi rivelano se hai preso le decisioni migliori o se devi trovare delle alternative. Per il team CUPRA EKS già dal venerdì era chiaro che la squadra era indietro in termini di ritmo, dato che sia la Hyundai che il Romeo Ferrari erano più veloci. Tuttavia, con il passare dei giri sul circuito di Zolder, il team spagnolo ha fatto progressi in termini di tempi sul giro e ha portato i suoi piloti in cima alla classifica dei tempi.

È molto importante avere un certo numero di prove diverse per combinare le varie opzioni che possono essere modificate sulle vetture. Dalla pressione degli pneumatici alle traiettorie dei piloti, ogni decimo conta, soprattutto in un campionato in cui le differenze sono minime e ogni dettaglio può rivoluzionare completamente il risultato.

Come ha commentato Xavi Serra, responsabile dello sviluppo tecnico di CUPRA Racing, Zolder si è rivelata una bella sfida per il suo team.

"È una pista molto tecnica", ha detto. "Sapevamo che avremmo affrontato molte sfide. Grazie all'esperienza dei nostri ingegneri e meccanici siamo migliorati molto e devo ringraziarli per il loro duro lavoro".

Tuttavia, alla fine del weekend, i piloti della CUPRA EKS Adrien Tambay e Tom Blomqvist sono arrivati rispettivamente secondo e terzo, in un weekend poco brillante per il campione in carica e due volte re del weekend in questa stagione, Mattias Ekstrom, che, in ogni caso, è riuscito a concludere al quinto posto assoluto e ha ancora una forte possibilità di lottare per il titolo.

La vittoria finale è andata a Maxime Martin del Romeo Ferraris, che non ha dato scampo agli avversari e ha mantenuto un ritmo molto sostenuto fin dalle prime fasi dell'incontro, ottenendo la prima vittoria per la sua squadra.