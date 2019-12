L'Alfa Romeo Giulia scende in pista! Ecco la ETCR Romeo Ferraris

La Romeo Ferraris è il terzo costruttore che annuncia il proprio impegno per il nuovo ETCR, la serie turismo totalmente elettrica che aprirà i battenti nel 2020.

Dopo le presentazioni da parte di Cupra Racing e Hyundai Motorsport, la piccola scuderia di Opera non si mostra affatto da meno nel confronto coi colossi dell'automobilismo e sarà presente in pista con la sua nuovissima Alfa Romeo Giulia ETCR.

Come nel caso della Giulietta TCR, che era nata a fine 2015 prendendo spunto dalla Quadrifoglio di serie per poi essere rinnovata con la Veloce che oggi corre nel FIA WTCR, anche per quanto riguarda la Giulia alimentata a batterie si tratta di un progetto totalmente privato, figlio del grande impegno e della passione che il team milanese diretto da Michela Cerruti mette ormai da anni, nonostante la Casa madre ancora non abbia voluto compiere alcun passo in sostegno di esso.

Nonostante ciò, in Romeo Ferraris sono pienamente convinti di portare avanti la tradizione delle corse turismo del Biscione ed ecco quindi la sfida futura, ossia l'ETCR, nel quale (finalmente!) debutta in pista l'ultimo prodotto di casa Alfa Romeo, quella Giulia QV che in tanti hanno auspicato di vedere in versione "racing", con rendering DTM e varie idee che i semplici appassionati avevano iniziato a far girare su internet fin dal giorno della sua presentazione.

Per il progetto ETCR, la Romeo Ferraris prosegue la collaborazione tecnica con Hexathron Racing System; in attesa di vederla dal vivo, il primo disegno la mostra nell'ultima livrea adottata dalle Giulietta del WTCR, ossia bianca con inserti neri e il tradizionale tricolore a simboleggiare ancora una volta un progetto totalmente italiano.

“Siamo felici di poter annunciare l’inizio di una nuova avventura per il nostro marchio - ha dichiarato la Cerruti, Operations Manager della Romeo Ferraris - Il mondo del turismo per noi è sempre stato molto affascinante e non è un caso che la nostra vittoriosa storia dell’ultimo ventennio sia incentrata su questo genere di auto. Dopo aver regalato all’Alfa Romeo Giulietta TCR il massimo del risultato raggiungibile sulla scena internazionale da un programma privato come il nostro, abbiamo deciso di tuffarci, forse anche con un briciolo di incoscienza, verso questo nuovo progetto del campionato ETCR".

"Nonostante vi siano ancora tante cose da chiarire, come è normale quando una così grande idea nasce da un foglio bianco, crediamo che il mondo dell’elettrico sia ormai la svolta necessaria da seguire non solo nel mondo stradale ma anche in quello delle corse. I nostri tecnici sono già al lavoro perché rispetto ad altri marchi che hanno già abbracciato questa filosofia noi stiamo partendo un po’ più tardi, ma con i limitati mezzi che abbiamo a disposizione come costruttore privato, cercheremo di tenere alto il nostro onore, come abbiamo sempre fatto sino ad ora”.