La Romeo Ferraris ha completato l'installazione delle batterie sulla Alfa Romeo Giulia ETCR ed ora potrà cominciare a girare in pista per i test di sviluppo.

Dopo l'annuncio di venerdì scorso dell'ingaggio di Stefano Coletti come primo pilota della vettura che prenderà parte al campionato Pure ETCR nel 2021, la scuderia di Opera ha compiuto l'ulteriore passo che la porterà quindi all'esordio ufficiale su un vero e proprio tracciato.

A Vallelunga, sotto gli occhi del coordinatore Mario Ferraris, i tecnici di Romeo Ferraris nel fine settimana hanno messo mano alla Giulia con i colleghi di Magelec e Williams Advanced Engineering, rispettivamente fornitori dell'inverter e delle batterie per la categoria turismo elettrica ideata da Marcello Lotti.

I lavori sulla "Furia Rossa" sono stati completati secondo i piani ed ora si partirà col programma di prove stilato da WSC Ltd. proprio sul tracciato di Campagnano, con Coletti che avrà l'onore di debuttare come portacolori della Romeo Ferraris mano nella mano con la sua nuovissima macchina.

"La positiva conclusione dell'installazione della batteria sulla Giulia ETCR completa una lunga fase di progettazione di questo modello - ha commentato Michela Cerruti, Operations Manager della Romeo Ferraris - Non è stato facile, perché abbiamo riscontrato grandi difficoltà a livello logistico, ma il lavoro svolto dai nostri ragazzi è stato pressoché perfetto".

I mesi di pandemia hanno rallentato i lavori e per l'azienda lombarda non è stato semplice portare avanti da sola un progetto così innovativo di questa caratura, specialmente in confronto a Case come Hyundai e Cupra che da tempo stanno accumulando km con le loro vetture turismo elettriche.

"Sono molto emozionata personalmente perché per un costruttore privato come il nostro questo è un passo gigante e sono fiera del lavoro e della dedizione di tutti i nostri uomini. Ora in realtà inizia la parte più difficile, perché ancora una volta ci troviamo a lottare con aziende più grandi che hanno avuto tempi meno stretti di noi a disposizione. Ma non ci siamo mai tirati indietro davanti alle sfide e guardiamo con grande motivazione alle prossime settimane".

