Alfa Romeo ETCR: Romeo Ferraris affida la Giulia a Vernay

E' Jean-Karl Vernay il pilota scelto dalla Romeo Ferraris per la nuova avventura con la Alfa Romeo Giulia ETCR.

Non è una sorpresa che il francese sia il pilota nominato per prendere parte al nuovo campionato turismo elettrico - PURE ETCR - con la vettura del Biscione, dopo il suo ingaggio per il FIA WTCR.

Michela Cerruti, responsabile della scuderia di Opera, lo aveva in un certo senso anticipato già a suo tempo quando Motorsport.com l'aveva interpellata per saperne di più sul progetto, affermando che il pilota che avrebbe sposato il programma WTCR avrebbe avuto l'occasione anche di provare la Giulia ETCR.

Detto, fatto. Vernay, oltre a condurre la Giulietta Veloce TCR nella massima serie turismo come portacolori del Team Mulsanne, ora affronterà anche una nuova sfida a bordo delle macchine elettriche dotate di batterie da 500kW e 680CV.

Il PURE ETCR partirà ufficialmente col primo evento promozionale il 9 ottobre nel centro di Copenhagen, in Danimarca. Successivamente si andrà ad Adria (14-15 novembre) per il format "battaglia" vero e proprio, con il paddock che avrà l'Energy Station. Il primo campionato si svolgerà invece nella stagione 2021.

“Sono molto motivato per il programma che abbiamo definito avendo la possibilità di fornire il mio contributo alla nascita di qualcosa di unico - ha detto Vernay - Ringrazio la Romeo Ferraris, nelle persone di Michela Cerruti e Mario Ferraris che hanno creduto in me e mi hanno riconfermato la loro fiducia affidandomi un compito importante e delicato come quello di sviluppare una nuova vettura".

"È un’esperienza a cui sono già stato abituato nella mia carriera, ma sarà la prima volta in cui lo farò con una macchina elettrica, e questo mi incuriosisce e motiva molto. Sono anche molto curioso di vivere il nuovo format del campionato PURE ETCR studiato da Eurosport Events”.

Michela Cerruti ha aggiunto: “Sono molto contenta di poter annunciare l’ingresso di Jean-Karl anche nei nostri piani che riguardano il mondo dell’elettrico. In queste poche settimane in cui ha lavorato con noi nel FIA WTCR si è subito trovato a proprio agio con la nostra squadra in pista e con i ragazzi che lavorano da casa, tutti attori direttamente coinvolti nella creazione e nello sviluppo dell’Alfa Romeo Giulia ETCR. Seguiremo con grande attenzione il lancio danese per scrivere insieme questo primo capitolo di un storia che sarà sicuramente... elettrizzante!”

François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del PURE ETCR): "Siamo lieti di dare il benvenuto a Jean-Karl Vernay nel PURE ETCR. E' un grande e carismatico pilota turismo e se l'è giocata per il vertice con macchine diverse in carriera, dalle monoposto ad Indianapolis alle GT a Le Mans. Porterà la sue esperienza ed ambizione alla Romeo Ferraris e al progetto con l'Alfa Romeo. Non vediamo l'ora che la Giulia ETCR entri in azione con JK".