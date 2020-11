Eccola, finalmente, la Furia Rossa! L'Alfa Romeo Giulia ETCR della Romeo Ferraris ha visto la luce ufficialmente al MotorLand Aragón, dove va in scena il primo evento promozionale del Pure ETCR.

Ancora una volta gli uomini della scuderia di Opera hanno compiuto un mezzo miracolo nell'assemblare a tempo di record la vettura per portarla ad Alcañiz, in seguito al cambio di programma dell'ultimo minuto che ha visto saltare il round di Adria del FIA WTCR, al quale avrebbe appunto dovuto presenziare anche il Pure ETCR.

Maniche rimboccate e tanto lavoro extra pur di arrivare in tempo in Spagna per la "prima" del nuovissimo campionato turismo per auto elettriche, alla quale la Romeo Ferraris prenderà parte come già annunciato affidando la Giulia a Jean-Karl Vernay.

Dopo i primi disegni al computer iniziati a circolare da diverso tempo, finalmente l'Alfa Romeo elettrica si mostra nelle sue linee, con una livrea in un rosso Romeo Ferraris che si distacca dal tipico Rosso Alfa (ricordiamo che il progetto è totalmente privato), ma è anche un punto di rottura con il bianco che la squadra lombarda ha utilizzato per la Giulietta TCR fino ad oggi.

In uno sfondo con alcune rifiniture che modificano la tonalità in tutta la carrozzeria, campeggia anche sulla fiancata il logo Romeo Ferraris con il suo celebre centauro dotato di arco e freccia. Speriamo pronto ad infilzare i rivali in pista!

“Siamo molto contenti di aver dato alla luce a questo progetto, frutto di un lungo lavoro iniziato un anno fa, quando abbiamo deciso di intraprendere una nuova avventura, che segna anche il nostro debutto nel mondo delle competizioni per vetture elettriche - ha detto la responsabile del team, Michela Cerruti - Quello di Aragón è un fine settimana importante per noi, perché oltre ad essere ancora matematicamente nella contesa per il titolo del FIA WTCR, diamo ufficialmente vita ad un nuovo programma sportivo".

"Questo va ad aggiungersi ai tanti progetti che nel corso degli ultimi anni hanno preso vita in casa Romeo Ferraris, come il Fat Five e l’Alfa Romeo Giulietta TCR, con anche l’ingresso del marchio Morgan nella nostra filiera stradale a suggellare questa nostra espansione in un anno difficile come il 2020 in cui non ci siamo tirati indietro davanti a grandi sfide”.