Zhou vince il primo F1 Esports Virtual GP

Phillip Eng, pilota della BMW nel DTM, ha conquistato la pole position, staccando di mezzo secondo l'ex pilota di Formula 1 Esteban Gutierrez, precedendo proprio Zhou, ma anche il rookie della F1 Nicolas Latifi ed il veterano Nico Hulkenberg.

Al via, Johnny Herbert ha fatto una scelta audace, tagliando la prima curva per portarsi dal 16esimo al primo posto. Ovviamente, gli è stata inflitta una penalità, ma in ogni caso ha perso la leadership a favore di Eng prima di poterla scontare.

Al quarto dei 14 giri previsti, Zhou ha preso il comando al termine di una bella battaglia ruota a ruota con Eng. Quando poi il cinese è ripartito dopo il suo unico pit stop obbligatorio, ha fatto il giro veloce ed ha portato a 9 secondi il suo vantaggio su Eng, quando lo ha imitato ai box un paio di giri dopo.

A questo punto, Zhou non ha avuto problemi a mantenere la leadership, tagliando il traguardo con 11"3 di vantaggio nei confronti di Stoffel Vandoorne, che è riuscito a soffiare il secondo posto ad Eng proprio al penultimo giro. Dietro di loro, è stata bellissima la battaglia tra Lando Norris e lo streamer Jimmy Broadbent.

Il duo ha avuto problemi di connessione durante la qualifica e la distanza di gara è stata successivamente dimezzata per consentire a Norris di partecipare alla gara principale.

Il pilota della McLaren ha avuto dei problemi tecnici e per risolverli ha chiesto aiuto al compagno Carlos Sainz, a Max Verstappen e a George Russell.

La vettura di Norris è stata quindi controllata dal computer fino a metà gara, poi Lando si è lanciato in una grande rimonta, che si è conclusa con un contatto con Broadbent all'ultima curva, che però non ha impedito a quest'ultimo di chiudere quarto dopo essere partito 20esimo.

In sesta posizione si è piazzato Latifi, seguito dall'ex motociclista Luca Salvadori. Molto bello invece il duello finale tra Gutierrez e Hulkenberg, che però erano attardati a causa di un contatto avvenuto nelle prime fasi della corsa.

Il golfista Ian Poulter, l'ex olimpionico Chris Hoy ed il cantante Liam Payne hanno occupato invece le ultime tre posizioni.