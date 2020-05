WRX: Quentin Dall'Olmo vince a Montalegre

Killian Dall’Olmo ha dominato la finale a cinque piloti, facendo il suo giro di jolly al primo giro dopo la partenza e tornando in testa alla gara una volta che il fratello ha completato il suo jolly. Tuttavia, gli è stata inflitta una penalità di 20 secondi per un jump start, che ha lasciato il primo qualificatore, Quentin, con la vittoria dell'evento davanti al tester Junior WRC e DiRT Rally 2.0 Jon Armstrong.

Al suo debutto virtuale nel rallycross, il campione del 2016 di Supercars, Shane van Gisbergen, ha conquistato l'ultimo posto sul podio nonostante i numerosi testacoda nella finale. Si è scontrato con il pilota svedese di rally Mattias Adielson, che ha vinto l'evento inaugurale in Catalunya, nel round di apertura.

Adielson ha ricevuto una penalità post-gara che lo ha fatto cadere dietro all'accanito pilota simulatore van Gisbergen. Quest’ultimo ha negato a Timmy Hansen, campione del mondo di RX in carica, un posto in finale con una manovra coraggiosa all'interno di Hansen, quando il 27enne è scivolato largo alla curva 1 a destra nella prima semifinale.

Hansen è scivolato più indietro in seguito ed è stato eliminato insieme al pilota ceco Lukas Mateja e al pilota della GCK Megane Rokas Baciuska, che ha ricevuto una penalità per i limiti della pista che lo ha fatto uscire dalle posizioni di qualificazione. La seconda semifinale ha visto i compagni di allenamento Kevin Hansen e Henrik Krogstad eliminati con Adielson che si è inserito in finale come terzo classificato più veloce.

Tra gli eliminati nelle qualifiche c'erano l'attuale leader del campionato di Formula E Antonio Felix da Costa e l'ex pilota di F1 Mika Salo, entrambi al debutto in serie. In semifinale hanno mancato di poco le posizioni di Matvey Furazhkin, Oliver Bennett, Reinis Nitiss e Timo Scheider.

Il prossimo evento World RX Esports Invitational è attualmente in programma il 17 maggio sul circuito virtuale di Spa-Francorchamps.