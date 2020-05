Virtual 24h Le Mans: Ferrari con Leclerc, Giovinazzi e i GTE Pro

Charles Leclerc ed Antonio Giovinazzi guideranno il battaglione Ferrari alla Virtual 24h di Le Mans del 13-14 giugno, evento organizzato da Motorsport Games, FIA WEC e ACO sulla piattaforma di rFactor2.

La Casa di Maranello ha deciso di impegnarsi a fondo nella gara endurance che si terrà nel fine settimana che avrebbe dovuto vedere in azione i protagonisti della vera 24h, spostata a settembre.

Quattro sono quindi le 488, tre ufficiali del Team AF Corse e una griffata Strong Together, che daranno la caccia al successo in Classe GTE Pro. Leclerc e Giovinazzi saranno sulla #52 assieme ai piloti di Ferrari Esports, David Tonizza ed Enzo Bonito.

La #51 andrà invece a Federico Leo, Niklas Nielsen e ai due simracers Kasper Stolze ed Amos Laurito.

Oggi hanno provato le Rosse virtuali anche Miguel Molina e James Calado per cominciare a prendere confidenza coi mezzi. Lo spagnolo sarà in squadra sulla #71 assieme al collega David Perel, con anche Danilo Santoro e Jordy Zwiers ad aiutarli.

“È stato un buon test, abbiamo raccolto dati utili che adesso saranno analizzati dai nostri ingegneri per capire il livello di competitività della vettura e le principali aree di sviluppo e ottimizzazione del set-up - ha detto l'inglese, vittorioso a Le Mans nel 2019 - Vincere a Le Mans è stata una delle esperienze memorabili della mia vita e l’emozione che ho provato quando abbiamo vinto è stata immensa. Imporsi in questa gara è davvero speciale e farlo con Ferrari un privilegio. L’edizione di quest’anno sarà molto importante per il campionato e stiamo già lavorando per cercare di confermare il risultato del 2019”.

Molina ha aggiunto: "È la prima volta che affronto uno shakedown digitale, un’esperienza inedita! È ancora presto per dire se la macchina sia competitiva o meno, lo vedremo quando affronteremo i nostri avversari anche se le prime indicazioni sono positive. Il tempo che ci separa dalla gara è davvero poco ma cercheremo di fare il possibile per trovare velocemente i limiti virtuali della vettura. Abbiamo definito un programma di lavoro alquanto intenso assieme ai piloti che prenderanno parte alla gara, sarà una sfida nella sfida ma ci faremo trovare pronti”.

Per concludere, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Francesco Castellacci e Tony Mella guideranno la Ferrari #54 iscritta alla GTE Pro dalla fondazione della Principessa Carolina di Monaco, Strong Together appunto.

Intanto nella medesima categoria hanno annunciato gli equipaggi anche Dempsey-Proton Racing e Corvette Racing.

Sulla Porsche 911 RSR #88 dei primi saliranno Riccardo Pera e Loek Hartog, assieme ai piloti virtuali Michael Francesconi e Kevin Van Dooren.

Gli americani invece schierano due C7.R: la #63 verrà condotta da Jordan Taylor, Nicky Catsburg, Alex Voss e Laurin Heinrich, mentre Jan Magnussen, Tommy Milner, Dennis Lind e lo simracers Alen Terzic si occuperanno della #64.

In Classe LMP2, invece, la Cool Racing ha svelato l'equipaggio della sua Oreca 07 #42 che vedrà all'opera Nicolas Lapierre ed Antonin Borga, ai quali si uniscono i simracers Erwan Barbier e Maxime Scalabrini.

Infine abbiamo anche l'equipaggio tutto femminile del Richard Mille Racing Team, con Katherine Legge, Tatiana Calderon e Sophia Floersch affiancate dalla giocatrice online Emily Jones.

La Virtual Le Mans 24 Hours sarà visibile in diretta su Motorsport.tv e Motorsport.com con inizio alle ore 15;00 di sabato 13 giugno.