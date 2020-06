Virtual Le Mans: Bonito miglior Ferrari, ByKolles-Porsche in Pole

La Ferrari #52 è risultata la più veloce delle 488 impegnate nelle Qualifiche della Virtual 24h di Le Mans, il grande evento che Motorsport Games ha organizzato assieme a FIA WEC ed ACO per questo weekend.

La Rossa di Maranello griffata AF Corse e condotta dal simracer Enzo Bonito, portacolori del FDA Hublot eSports Team assieme al collega David Tonizza, e coadiuvato da Charles Leclerc ed Antonio Giovinazzi, ha ottenuto il tempo di 3’48”717 che gli varrà la nona posizione in griglia fra i partecipanti della Classe GTE Pro.

"Domani partiremo dalla nona posizione e Charles sarà al volante della vettura al via della corsa - ha detto Bonito alla fine di una sessione dove le Ferrari hanno patito un po' di problemi a livello di assetto causa Balance of Performance - La qualifica non è stata soddisfacente anche se abbiamo dato il massimo. Speravamo in una posizione migliore ma abbiamo fatto tutto quello che era possibile. La gara è lunga e pertanto non ci lasciamo abbattere da questo risultato e puntiamo ad essere competitivi domani".

Tre caselle più indietro, con quasi due decimi di ritardo dai colleghi, abbiamo Kasper Stoltze con la 488 #51, sulla quale saliranno anche il suo collega Matteo Caruso e la coppia GT formata da Nickals Nielsen e David Perel.

La loro sorellina #71 che il pilota virtuale Jordy Zwiers condividerà col collega Amos Laurito e con i rappresentanti delle Competizioni GT del Cavallino, Miguel Molina e Federico Leo, ottiene invece la 18a prestazione di categoria, proprio davanti alla quarta Ferrari della Classe GTE Pro, iscritta dalla Strong Together e affidata a Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa e Tony Mella.

"E' stata una qualifica difficile - commenta Stoltze - Ero in una buona posizione ma ho commesso un piccolo errore che non mi è costato molto e privato di un paio di decimi. Siamo comunque indietro, in dodicesima posizione e dunque sarà una gara difficile perché le vetture davanti a noi sono veloci. Abbiamo una sfida dura da affrontare ma crediamo nelle nostre possibilità e daremo il massimo".

Zwiers ha aggiunto: "Dopo essermi assicurato un buon tempo senza correre rischi non sono riuscito a migliorarmi perché non ho rispettato i limiti del tracciato, ma speriamo di rimontare in gara".

Le Qualifiche GTE Pro sono state dominate dalle Porsche, che hanno monopolizzato le prime due file dello schieramento con la #93 di Tandy-Guven-Rogers-Ostgaard a centrare la pole position in 3'36"55' con alle spalle la #91 di Lotterer-Jani-Dejong-Pietila.

Seconda fila per le 911 di Pera-Hartog-Francesconi-Van Dooren (Dempsey Proton Racing) e Evans-Campbell-Bakkum-Bouteloop.

A livello assoluto a svettare è stata la Oreca 07 LMP2 #4 del team ByKolles-Burst Esport grazie al tempo di 3'23"380 che il simracer Jernej Simončič ha centrato regalando la partenza al palo alla #4 condivisa con Jesper Pedersen e coi piloti reali Tom Dillmann ed Esteban Guerrieri.

Al loro fianco ci sarà la Oreca #30 dell'E-Team WRT guidata da Vanthoor-Van Der Linde-Cornelis-Schoonvliet.

Quinto tempo assoluto per il Team Redline che vede all'opera Max Verstappen e Lando Norris assieme ai "virtuali" Atze Kerkhof e Greger Huttu, mentre solo tredicesimi sono Fernando Alonso e Rubens Barrichello con la Oreca della FA/RB AllInSports che annovera anche i simracer Olli Pahkala e Jarl Teien.

Molto più arretrate le Toyota, che scatteranno dalla nona fila con la #8 davanti alla #7, e dalla undicesima con la #10.

La partenza è prevista per le ore 15;00 di oggi con diretta su Motorsport.com, condita con aggiornamenti e contenuti esclusivi direttamente dal Museo Ferrari di Maranello, dove i piloti del Cavallino saranno impegnati per la gara.

Virtual 24h Le Mans: Classifica Qualifiche