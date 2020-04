Rossi e Petrucci nel secondo GP virtuale di MotoGP

Dopo il grande successo della prima uscita, la MotoGP ha deciso di organizzare una seconda gara virtuale tra i suoi protagonisti. Dopo la vittoria di Alex Marquez tra le pieghe del Mugello, sarà il Red Bull Ring la sede del secondo appuntamento, che si disputerà sempre con il videogioco originale MotoGP 19 (MotoGP 20 uscità il 23 aprile).

Dopo una qualifica della durata di cinque minuti, la gara si disputerà sulla distanza di 10 giri, con l'intero evento che sarà trasmesso domenica 12 aprile a partire dalle ore 15.

Nella realtà, il tracciato austriaco è tornato nel Mondiale dal 2016 e da allora è sempre stato un "fuedo" Ducati con le vittorie di Andrea Iannone, Andrea Dovizioso (due volte) e Jorge Lorenzo.

E' normale quindi che la Casa di Borgo Panigale abbia deciso di provare a confermarsi anche in versione virtuale. Oltre a Pecco Bagnaia, secondo al Mugello, schiererà anche Danilo Petrucci e Michele Pirro.

L'altro grande novità rispetto alla prima prova è la presenza di Valentino Rossi: il "Dottore" era stato confermato per il Mugello, ma poi aveva alzato bandiera bianca. Ora però sarà della partita accanto al compagno Maverick Vinales.

Rispetto al primo round non ci saranno più i due piloti della KTM Tech 3, Miguel Oliveira ed Iker Lecuona, ma neanche Aleix Espargaro dell'Aprilia. Al posto loro, oltre ai ducatisti, saranno della partita Takaaki Nakagami (Honda LCR) e Tito Rabat (Ducati Avintia).

Ecco la line-up completa:

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Danilo Petrucci, Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Il Team LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

La gara sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale della MotoGP e su tutti i suoi canali social. In Italia sarà in diretta anche su Sky Sport MotoGP HD.