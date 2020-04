Romain Grosjean entra a far parte di Esports F1 col suo team

Il portacolori della Haas ha infatti messo in piedi da poco il suo R8G Sim Racing Team, con il quale prende parte a vari campionati virtuali nel mondo.

"Usiamo piattaforme differenti e puntiamo a diventare una forza delle corse online - ha detto il ginevrino - Entro fine mese diremo chi sono i piloti. Per me è un orgoglio annunciare questo progetto, sono appassionato di motorsport e mi piace l'innovazione, così come abbracciare nuove sfide. Penso che la struttura del team che abbiamo creato sia unica e perfetta per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati".

Grosjean vorrebbe portare i piloti virtuali fino al mondo reale delle corse.

"Abbiamo visto ragazzi con un grande talento emergere dalle corse virtuali, è sicuramente stupefacente. Il nostro obiettivo è farli crescere per poi essere pronti ad affrontare la vita reale. E' l'entusiasmante prospetto per chi entra a far parte di R8G Sim Racing Team”.

Lo svizzero sta lavorando anche ad altre cose assieme ai partner di Haas, come Richard Mille e MindMaze. Inoltre la squadra si sta dando da fare a stretto contatto con Triple A e-Sports, che ha già avuto successo negli Esports nelle ultime settimane, dove in azione ha avuto anche Daniel Juncadella.

Grosjean va quindi ad aggiungersi ai colleghi Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Alexander Albon, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi e Carlos Sainz Jr., con un terzo della griglia di F1 che ha preso parte al Virtual Grand Prix in Cina lo scorso weekend.

Il prossimo round virtuale della F1 sarà il 3 maggio per il GP d'Olanda.