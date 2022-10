Motorsport Games rilascia l'update della stagione 2022 per NASCAR 21: Ignition, disponibile oggi

Carica lettore audio

MIAMI, FL - October 6, 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e provider di ecosistemi esports di serie motoristiche ufficiali in tutto il mondo, ha annunciato oggi il lancio ufficiale dell'espansione della stagione 2022 di NASCAR 21: Ignition ("Ignition") per giocare la stagione 2022 della NASCAR Cup Series. Gli aggiornamenti del titolo, disponibili gratuitamente, saranno visibili in Race Now, Online Multiplayer e Paint Booth e sono disponibili per il download per Sony PlayStation 4 e 5, Xbox One, Series S e X, e PC attraverso lo Steam store.

Gli attuali possessori di Ignition, sia l'edizione Standard che quella Champion, potranno scaricare gratuitamente l'aggiornamento, mentre chi non possiede il gioco potrà acquistare Ignition a un prezzo ridotto (19,99 dollari) e ricevere così l'installazione gratuita. Inoltre, è disponibile la NASCAR 21: Ignition - Victory Edition, che includerà il Season Pass 1 (contenuti DLC 2021), la Season Expansion 2022 e il Season Pass 2 (contenuti DLC 2022). Un primo sguardo alle nuove caratteristiche del gioco può essere dato nel trailer qui.

"Siamo entusiasti di aggiungere ad Ignition il Season Expansion Update per la stagione 2022, in modo che i nostri fan possano godere dei contenuti più aggiornati per questa storica stagione", ha dichiarato Jay Pennell, Brand Manager, NASCAR di Motorsport Games. "L'aggiornamento arriva anche in un momento ideale, con i playoff della NASCAR Cup Series attualmente in pieno svolgimento. Così come le auto Next Gen hanno aggiunto elementi unici alla griglia di partenza reale, ora aggiungeranno gli stessi fattori al mondo delle corse digitali. Era anche imperativo per noi essere in grado di replicare i contenuti più recenti in tutti i nostri titoli, cosa che è stata raggiunta e non vediamo l'ora che i giocatori di Ignition, NASCAR Heat 5 e NASCAR Heat Mobile possano godere dei contenuti del 2022".

L'Ignition 2022 Season Expansion Update offre una serie di caratteristiche rinnovate per il titolo, tra cui un aggiornamento dell'interfaccia utente, un HUD migliorato, nuove introduzioni registrate dall'annunciatore On-Air di Motor Racing Network, Alex Hayden, e gli attuali circuiti della NASCAR Cup Series 2022 sia della stagione regolare che dei playoff. I piloti, le squadre e le livree della stagione 2022 sono stati estratti direttamente dalla stagione 2022, così come tutti e tre i modelli di auto Next-Gen di Chevrolet, Ford e Toyota.

Oltre a essere disponibile per i possessori di Ignition, il Season Expansion Update 2022 sarà rilasciato su NASCAR Heat 5 e NASCAR Heat Mobile. I giocatori potranno acquistare l'aggiornamento 2022 Season Expansion su NASCAR Heat 5 per 12,34 dollari, a partire dal 21 ottobre 2022. La Season Expansion 2022 arriverà come aggiornamento gratuito su NASCAR Heat Mobile, a partire dal 27 ottobre 2022. Con questi aggiornamenti, la stagione 2022 della NASCAR si rifletterà in tutte le proprietà NASCAR di Motorsport Games. I giocatori potranno utilizzare le auto, i piloti e le squadre della stagione 2022 della NASCAR Cup Series in Race Now, nella modalità Carriera e nel multiplayer online di NASCAR Heat 5 come contenuto scaricabile acquistabile e come aggiornamento gratuito di NASCAR Heat Mobile.

Per maggiori informazioni su NASCAR 21: Ignition 2022 Season Update, visita www.nascarignition.com. Per avere le ultime notizie su Motorsport Games, visita www.motorsportgames.com e seguici su Twitter, Instagram, e Facebook.