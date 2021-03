Motorsport Games firma un accordo per l'acquisizione di Studio397 e la sua piattaforma di simulazione rFactor 2

MIAMI, FL - 3 marzo 2021 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo vincolante per acquisire Studio397 BV, la società dietro la piattaforma di simulazione di corse leader del settore, rFactor 2, da Luminis International BV. L'acquisizione vedrà Studio397 continuare il suo lavoro su rFactor 2 mentre svilupperà anche i modelli fisici e di gestione per i prossimi progetti di Motorsport Games. Motorsport Games punta ad utilizzare le sue risorse e competenze per migliorare l'offerta di rFactor 2, in particolare nelle aree evidenziate dal motorsport.

Studio397 e Motorsport Games hanno lavorato a lungo assieme, con rFactor 2 che ha fornito la piattaforma di simulazione per il grande successo della 24 Ore di Le Mans Virtual, così come per Formula E Race at Home Challenge, entrambe gestite da Motorsport Games. Si prevede che Studio397 manterrà il suo nome e il suo marchio con il team di sviluppo esistente, e che la gestione rimarrà con lo studio.

"Abbiamo lavorato con il team di Studio397 per molto tempo sia nello sviluppo del gioco che negli esports. Questa è un'acquisizione che, una volta completata, avrà una sua logica per tutte le parti e siamo lieti che abbiano accettato di unirsi alla famiglia Motorsport Games", ha detto Stephen Hood, presidente di Motorsport Games.

"Studio397 ha una passione per le corse virtuali e insieme abbiamo riconosciuto l'opportunità di lavorare come una squadra per far crescere questa realtà - ha continuato Hood - Vediamo questa come una grande notizia per la comunità delle corse virtuali, dato che ora possiamo sfruttare i migliori elementi della piattaforma rFactor 2, combinarli con il nostro uso di Unreal Engine (sviluppato da Epic Games), e stratificare i componenti aggiuntivi che i nostri team di talento hanno sviluppato negli ultimi due anni. Il nostro obiettivo era quello di iniziare con un prodotto che avesse cuore e anima. Quando l'acquisizione pianificata sarà completata, potremo operare con sicurezza sapendo di aver in casa un altro pezzo di un ambizioso puzzle".

"Dopo aver fatto crescere rFactor 2 negli ultimi cinque anni, siamo entusiasti di fare il passo successivo con Motorsport Games, facendo progredire rFactor 2 e integrando la sua avanzata tecnologia di simulazione nei progetti futuri. Condividiamo l'ambizione comune di essere i migliori in quello che facciamo", ha detto Marcel Offermans, Amministratore Delegato di Studio397.

"Questa acquisizione pianificata è un altro chiaro segnale della nostra intenzione di portare Motorsport Games a leader nel mondo delle corse virtuali. Continuiamo a utilizzare il capitale impegnato dai nostri azionisti per perseguire con grande tenacia i nostri obiettivi - ha aggiunto Dmitry Kozko, AD di Motorsport Games - Assicurarsi rFactor 2 e l'esperienza che c'è dietro sarà un enorme progresso per noi. Porteremo la nostra esperienza e conoscenza per aiutare a massimizzare il potenziale della piattaforma rFactor 2, mentre avremo anche l'accesso esclusivo alla sua migliore tecnologia per i nostri progetti futuri".

"Il livello di stimoli e la sensazione di guida offerti da rFactor 2 non sono secondi a nessuno - ha affermato Fernando Alonso, azionista di Motorsport Games, pilota di Alpine F1 e due volte campione del mondo di Formula 1 - Sono felice che Studio397 e rFactor 2 si uniscano alla nostra famiglia di Motorsport Games, e sono sicuro che avremo grande successo insieme".

Quest'ultimo annuncio di Motorsport Games segue una serie di sviluppi interessanti, tra cui l'imminente acquisizione di KartKraft da Black Delta e gli annunci dei prossimi giochi basati sull'iconica 24 ore di Le Mans e il British Touring Car Championship, oltre ai progetti NASCAR esistenti della società.

Per ulteriori informazioni su Motorsport Games visitate il sito www.motorsportgames.com e i canali social: Facebook, Twitter e LinkedIn.

Su Motorsport Games

Motorsport Games, e Motorsport Network come aziende, combinano innovativi e coinvolgenti videogiochi con emozionanti competizioni esports, e contenuti per gli appassionati di corse e giocatori di tutto il mondo. L'azienda è quella che sviluppa videogiochi con licenza ufficiale, oltre ad essere editore per serie storiche tra cui NASCAR, 24 Ore di Le Mans e il British Touring Car Championship ("BTCC"). Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports ove scegliere tra 24 Ore di Le Mans, Formula E, BTCC, FIA World Rallycross Championship, e eNASCAR Heat Pro League.

Per ulteriori informazioni su Motorsport Games visitate il sito www.motorsportgames.com.

Luminis e Studio397

Luminis International BV è una società di software e tecnologia con uffici nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. La nostra missione è quella di creare valore esponenziale per le organizzazioni utilizzando la tecnologia software. 200 persone lavorano con più di 100 clienti, tra cui marchi importanti come KLM, Nike e Bol.com. Luminis sviluppa anche soluzioni di dati basati su cloud come InformationGrid e MediGrid. Nel 2016 Luminis ha fondato Studio397, rivolto specificamente al mercato dei simulatori di gara professionali.

Dichiarazione preventive

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni preventive ai sensi della sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Tutte le dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatto storico possono essere considerate lungimiranti. Parole come "continua", "continuerà", "può", "potrebbe", "dovrebbe", "prevede", "previsto", "piani", "intende", "anticipa", "crede", "stima", "predice", "potenziale" ed espressioni simili sono intese per identificare tali dichiarazioni lungimiranti. Tutte le dichiarazioni lungimiranti coinvolgono i rischi significativi e le incertezze che potrebbero causare i risultati reali per differire materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni lungimiranti, molti dei quali sono generalmente fuori dal controllo dei giochi di Motorsport e sono difficili da prevedere. Esempi di tali rischi e incertezze sono comprese, ma non sono limitate alla possibilità che Motorsport Games sarà in grado di negoziare e stipulare gli accordi definitivi rispetto all'acquisizione di Studio397 e della sua piattaforma rFactor 2, se tutte le condizioni precedenti negli accordi definitivi per acquisire Studio397 e la sua piattaforma rFactor 2 saranno soddisfatte, se la chiusura di tale acquisizione avverrà e se Motorsport Games raggiungerà i suoi obiettivi. Ulteriori esempi di tali rischi e incertezze includono, ma non sono limitati (I) a capacità (o incapacità) di Motorsport Games di mantenere le licenze e i contratti esistenti e garantire quelli aggiuntivi con le serie sportive; (II) la capacità di Motorsport Games di gestire e integrare con successo qualsiasi joint venture, acquisizioni di aziende, soluzioni o tecnologie; (III) costi operativi imprevisti, costi di transazione e passivi reali o potenziali; (IV) la capacità di attrarre e mantenere dipendenti qualificati e personale chiave; (V) gli effetti negativi di una maggiore concorrenza sul business di Motorsport Games; (VI) il rischio che i cambiamenti nel comportamento dei consumatori potrebbero influenzare negativamente il business di Motorsport Games; (VII) la capacità di Motorsport Games di proteggere la sua proprietà intellettuale; e (VIII) condizioni economiche e commerciali locali, industriali e generali. I fattori supplementari che potrebbero causare i risultati reali per differire materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni lungimiranti possono essere trovati nella dichiarazione di registrazione più recente sul modulo S-1 e sui rapporti correnti sul modulo 8-K archiviato dai giochi di Motorsport con la Commissione di sicurezze e di scambio. Motorsport Games anticipa che gli eventi e gli sviluppi successivi possono far cambiare i suoi piani, intenzioni e aspettative. Motorsport Games non si assume alcun obbligo, e specificamente nega qualsiasi intenzione o obbligo, di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri, o altrimenti, salvo quanto espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni previsionali parlano solo a partire dalla data in cui sono fatte e non dovrebbero essere considerate come rappresentanti i piani e le aspettative di Motorsport Games a partire da qualsiasi data successiva.

