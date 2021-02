Motorsport Games annuncia l’espansione nel Karting

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), leader nello sviluppo di giochi racing, editore e fornitore di ecosistemi esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, ha annunciato oggi che la società ha stipulato un accordo per acquisire i beni e il business di KartKraft, l'acclamato simulatore di corse kart per PC, dallo sviluppatore Black Delta. Secondo i termini dell’accordo, Motorsport Games si aspetta di prendere la proprietà dell'IP KartKraft così come tutti i beni e il codice del gioco. Inoltre, i membri chiave del team di sviluppo originale, tra cui il fondatore Zach Griffin, dovrebbero unirsi a Motorsport Games per formare un nuovo studio chiamato Motorsport Games Australia, sotto il quale continuerà lo sviluppo di KartKraft.

"Questa imminente acquisizione dimostra ulteriormente l'impegno di Motorsport Games nell’ambito dei giochi di corse e la nostra fiducia nel futuro delle gare virtuali. Siamo lieti di avere l'opportunità di aggiungere KartKraft e formare un nuovo team di sviluppo all'interno della famiglia Motorsport Games. Il livello di simulazione che il team ha creato è altamente notevole ed è la migliore ricreazione di karting disponibile sul mercato oggi. Crediamo che, aggiungendo la nostra esperienza a KartKraft, porteremo il gioco ad un livello superiore, amplificando il suo successo aiutando a guidare il prodotto al rilascio completo," ha detto Stephen Hood, Presidente di Motorsport Games.

"Inoltre, il nuovo team di Motorsport Games Australia porterà ulteriori conoscenze e competenze a Motorsport Games, in particolare nel motore Unreal Engine, marchio di fabbrica di Epic Games, così come la fisica dei veicoli ed il simulatore di guida. Avranno un ruolo fondamentale nello sviluppo dei nostri prodotti futuri e siamo incredibilmente entusiasti del loro futuro contributo al nostro talentuoso team".

L'acquisizione pianificata di KartKraft è l'ultimo di una serie di annunci emozionanti da Motorsport Games. KartKraft espanderà ulteriormente la gamma di prodotti di Motorsport Games, lo sviluppo di contenuti, le capacità di vendita di prodotti digitali e fornire un'opportunità per espandere l'ecosistema esports dell'azienda. Oltre al continuo sviluppo di KartKraft, il nuovo studio Motorsport Games Australia porterà la sua esperienza dal marchio Unreal Engine, sviluppato da Epic Games, e il simulatore di gare ad altre licenze Motorsport Games tra cui NASCAR, 24 ore di Le Mans e il British Touring Car Championship.

"La prevista acquisizione di KartKraft rappresenta un altro passo nella nostra crescita come sviluppatore leader di giochi di corse – ha dichiarato Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games – Stiamo perseguendo aggressivamente la nostra strategia di crescita mettendo al lavoro il capitale impegnato dai nostri azionisti. Siamo entusiasti di completare i nostri sviluppi di franchising esistenti aggiungendo KartKraft per aiutare nella crescita del nostro team di sviluppo e la nostra linea di prodotti".

"Come azionista di Motorsport Games, sono entusiasta che KartKraft si unisca a noi e che possiamo usare la nostra esperienza, portata e conoscenza per aiutare a massimizzare l'impatto di questo grande prodotto di simulazione – ha affermato Fernando Alonso, pilota di Formula 1 Alpine, due volte campione del mondo F1, due volte campione della 24 ore di Le Mans ed ex campione del mondo Karting – KartKraft ricrea l'autentica sensazione e il brivido delle corse di kart. Come ex campione del mondo di karting e proprietario della mia scuola di karting, voglio che le persone di tutte le età siano in grado di sperimentare le gioie del karting in prima persona. Quasi tutti i top driver ha iniziato la loro carriera nel motorsport dai kart e KartKraft è una progressione naturale per introdurre una nuova generazione di piloti allo sport".

KartKraft è attualmente in Early Access su Steam per PC e il suo simulatore ha rapidamente accumulato un importante seguito all'interno della community di simulatore di gare. Al suo rilascio completo, consentirà ai giocatori di costruire i propri kart dal telaio in poi e correre su 10 piste con licenza ufficiale, scansionate al laser con 20 produttori ufficiali di kart.

