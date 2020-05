MotoGP Virtuale: nella sua Misano torna Valentino Rossi

Per il momento non si sa ancora se la MotoGP vera e propria farà tappa anche in Italia, ma almeno dal punto di vista virtuale il nostro paese raddoppia: dopo che il Mugello ha ospitato la Virtual Race inaugurale, sarà Misano infatti la sede della quarta sfida con il joypad tra i piloti della classe regina, la seconda con il nuovo MotoGP20.

Se in occasione del terzo appuntamento, a Jerez de la Frontera, è andato in scena un vero e proprio Gran Premio virtuale, con in "pista" anche i protagonisti di Moto2 e Moto3, sul tracciato romagnolo sarà la volta di quelli della MotoE, che avranno così la loro prima battaglia virtuale su uno dei circuiti che avrebbe dovuto essere teatro del loro campionato.

Trattandosi di Misano, a pochi passi dalla sua Tavullia, non poteva mancare all'appuntamento Valentino Rossi, che torna a difendere i colori della Yamaha dopo aver saltato l'appuntamento di Jerez. Ma non mancherà neanche il suo compagno Maverick Vinales, che fin qui è stato uno dei mattatori dei primi appuntamenti, centrando anche la vittoria nel round spagnolo.

Formazione a due punte anche per la Repsol Honda, che schiera entrambi i fratelli Marquez, mentre in casa Ducati questa volta manca all'appello Danilo Petrucci, che cede il posto al collaudatore Michele Pirro. L'uomo di punta della Rossa però è sempre Pecco Bagnaia, anche se con i colori del Pramac Racing.

La Suzuki punta su Joan Mir, mentre la Yamaha Petronas ripropone ancora una volta Fabio Quartararo, velocissimo anche nel virtuale, ma un po' troppo propenso alle cadute. Questa volta non ci saranno invece rappresentanti della KTM, con lo schieramento che si completa con Takaaki Nakagami (Honda LRC), Tito Rabat (Ducati Avintia) e Lorenzo Savadori (Aprilia).

Passando invece alla MotoE, sono nove i piloti scelti per questa "prima" e tra questi ci sono anche due italiani: si tratta del campione in carica Matteo Ferrari per i colori Trentino Gresini MotoE e di Mattia Casadei, che invece difende i colori della SIC58 Squadra Corse.

Il via, come sempre, è previsto per le ore 15 di domenica e le gare saranno trasmesse in diretta su tutti i canali ufficiali della MotoGP, ma anche su Sky Sport MotoGP HD.

Line-Up MotoGP

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Line-Up MotoE

Trentino Gresini MotoE: Matteo Ferrari

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

LCR E-Team: Xavier Simeon

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

Intact GP: Dominique Aegerter

Tech 3 E-Racing: Lukas Tulovic

Join Contract Pons 40: Jordi Torres

Openbank Aspar Team: Alejandro Medina