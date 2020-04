MotoGP: ecco la line-up del GP di Spagna virtuale

In attesa di tornare ad accendere i motori, questo fine settimana sarà di scena il terzo appuntamento della MotoGP virtuale. Il Motomondiale avrebbe dovuto scendere in pista a Jerez de la Frontera nel weekend e, in occasione dell'uscita di MotoGP 20, Dorna ha deciso di allargare l'impegno a tutte e tre le classi, che si sfideranno sulla versione virtuale del tracciato andaluso a partire dalle ore 15.

In ogni categoria sono ammessi dieci concorrenti e, in quella regina, nel piano iniziale avrebbero dovute essere presenti tutte le squadre dello schieramento, ma alla fine non saranno rappresentati il Red Bull KTM Factory Racing, che ha ceduto il suo slot alla Red Bull KTM Tech 3, che quindi sarà rappresentata da entrambi i suoi piloti, ovvero Miguel Oliveira ed Iker Lecuona.

Assente anche la Honda LCR: Takaaki Nakagami non è riuscito a reperire il videogioco, mentre Cal Crutchlow non è troppo portato per i videogiochi. In questo caso sarà quindi la Honda Repsol ad avere due partecipanti, con entrambi i fratelli Marquez impegnati nella sfida.

Questa volta non sarà della partita Valentino Rossi, con la Yamaha che schiererà Maverick Vinales nel Factory Team e Fabio Quartararo con i colori Petronas. Tricolore in buona parte invece la line-up Ducati, con Danilo Petrucci sulla Rossa e Pecco Bagnaia, già vincitore in Austria, con Pramac Racing. A completarla c'è Tito Rabat con Avintia.

Ci sarà poi il debutto in queste gare virtuali di Lorenzo Savadori, chiamato a tenere in alto il vessillo dell'Aprilia. La griglia si completa, infine, con la Suzuki di Alex Rins, già impegnato nella prima uscita al Mugello, ma poi assente nella sfida del Red Bull Ring.

Per quanto riguarda la Moto2, saranno ben tre i ragazzi di casa nostra in gioco: si tratta di Lorenzo Baldassarri (Pons Racing), Enea Bastianini (Italtrans Racing) e Luca Marini (Sky Racing Team VR46). La cosa curiosa è che la Red Bull KTM Ajo ha deciso di non schierare il leader del Mondiale Tetsuta Nagashima, ma il compagno di squadra Jorge Martin.

Quattro invece i ragazzi di casa nostra nella classe Moto3. Si tratta di Dennis Foggia (Leopard Racing), Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse), Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) e Riccardo Rossi (Boe Skull Rider). In questo caso però sarà della partita anche il leader iridato, Albert Arenas dell'Aspar Team.

Come detto, le gare inizieranno alle ore 15 con diretta sul sito ufficiale, ma anche sui canali social della MotoGP. Senza dimenticare che sarà live anche su Sky Sport MotoGP HD.

Ecco le line-up complete:

MotoGP

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Moto2

Red Bull KTM Ajo: Jorge Martin

Flexbox HP 40: Lorenzo Baldassarri

Italtrans Racing Team: Enea Bastianini

American Racing: Marcos Ramirez

Beta Tools Speed Up: Jorge Navarro

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

Aspar Team: Aron Canet

Petronas Sprinta Racing: Jake Dixon

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Luca Marini

Moto3

Aspar Team Gaviota: Albert Arenas

Leopard Racing: Dennis Foggia

SIC58 Squadra Corse: Niccolo Antonelli

Kömmerling Gresini Moto3: Gabriel Rodrigo

Rivacold Snipers Team: Tony Arbolino

Red Bull KTM Ajo: Raul Fernandez

Estrella Galicia 0,0: Sergio Garcia

Red Bull KTM Tech 3: Deniz Öncü

Sterilgarda Max Racing Team: Alonso Lopez

BOE Skull Rider Facile Energy: Riccardo Rossi