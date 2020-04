Max Verstappen conquista il titolo nella Redline Esport series

L’ultimo round della serie Redline, disputato sulla piattaforma iraci, ha visto 35 piloti professionisti sfidarsi al volante di vetture LMP2 sul tracciato di Suzuka.

Max Verstappen ha vinto sei delle dieci gare in programma ed il settimo successo gli è stato negato a causa di un problema al suo computer che gli ha impedito di partire dalla pole in occasione dell’ultimo appuntamento di Interlagos.

Il suo rivale in classifica più vicino, van der Linde, ha vinto entrambe le gare a Suzuka partendo dalla pole, replicando i successi conquistati a Watking Glen la scorsa settimana.

Verstappen è riuscito a superare il campione 2019 dell’ADAC GT Masters nel corso del primo giro, ma un contatto avvenuto poco dopo l’ha fatto retrocedere in settima posizione. Le cose poi sono peggiorate per l’olandese precipitato in nona piazza dopo un contatto avvenuto con Tom Dillmann.

Max non si è perso d’animo ed ha ripreso subito a spingere riuscendo a sopravanzare prima Richard Verschoor, poi Antonio Felix da Costa ed infine lo stesso Dillmann per concludere così in sesta posizione.

Van der Linde ha vinto la corsa davanti ad Augustin Canapino ed all’ex pilota DTM Daniel Juncadella, mentre Nicky Catsburg, dopo aver sfidato Van der Linde per il successo, ha chiuso in quarta posizione a seguito di un errore.

La gara conclusiva ha visto Max Verstappen conquistare il titolo senza troppi problemi grazie al terzo posto ottenuto alle spalle di Van der Linde e Lando Norris.

“Nella prima gara avevo la possibilità di vincere, ma non è andata per il verso giusto. Dopo i problemi che ho avuto col PC ad Interlagos il mio obiettivo era soltanto quello di raccogliere punti. Queste auto sono divertenti da guidare, mi è piaciuta molto come prima esperienza”.

La classifica ha visto Verstappen conquistare il titolo con sei punti di vantaggio su Van der Linde dopo 12 gare disputate con vetture di Formula 3, GTE, Supercars e LMP2. Norris è riuscito a chiudere in terza posizione in campionato precedendo Juncadella.

