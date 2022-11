Le stelle escono allo scoperto per la 6 Ore di Spa, tappa della Le Mans Virtual Series by Motorsport Games

Carica lettore audio

MIAMI, FL - November 2, 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) annuncia oggi che il terzo round della Le Mans Virtual Series scenderà in pista per la 6 Ore di Spa. Il leggendario Circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, è da tempo in cima alla lista dei "preferiti" dei piloti di tutto il mondo. Questo appuntamento - il terzo della Le Mans Virtual Series 2022-23 - ha attirato alcuni grandi nomi nell'elenco dei partecipanti, che è stato rivelato HERE. La Le Mans Virtual Series è una joint venture tra l'Automobile Club de l'Ouest ("ACO") e Motorsport Games.

Il due volte campione del mondo di F1 Max Verstappen gareggerà per la prima volta in questa stagione con la vettura numero 1 del Team Redline LMP (Verstappen/Rietveld/Benecke) e sarà affiancato dal proprietario del team R8G Esports e stella della IndyCar, Romain Grosjean, che guiderà la vettura numero 18 del team R8G Esports LMP (Grosjean/Hemmingsen/Ozyildorim) su una griglia sempre più forte.

I leader del campionato LMP, Floyd Vanwall-Burst (Viscaal/Simončič/Pedersen), cercheranno di incrementare il proprio vantaggio di 2 punti sul Team Redline, mentre nella categoria GTE, molto combattuta, il team Oracle Red Bull Racing (Kasdorp/Siebel/Jordan) cercherà di mettere in secondo piano la disastrosa prestazione di Monza e di riportare la sua Porsche alla forma vincente del Bahrain. BMW Team Redline e SF Velas Esports (Ferrari) sono molto vicini, e tutti i team guidati dai costruttori punteranno alla vittoria.

La gara si svolge sulla piattaforma rFactor 2 sul circuito virtuale, veloce e tecnicamente impegnativo di Spa-Francorchamps, lungo 7 km. La copertura completa e ininterrotta inizierà alle 12:30 (GMT) di sabato 5 novembre. Aspettatevi fuochi d'artificio, azione su pista e forse un po' di pioggia, una probabilità a Spa nel mondo reale, in qualsiasi stagione!

Un totale di 40 auto si daranno battaglia in due classi diverse: 24 in LMP, con tutti i concorrenti che utilizzeranno un modello ORECA 07 LMP2, e 16 in GTE, con i team che potranno scegliere tra i modelli Ferrari, BMW, Porsche e Aston Martin Vantage. Il supporto dei produttori è garantito anche ai team che rappresentano Alpine e Mercedes AMG.

Le qualifiche si terranno venerdì 4 novembre e tutte le azioni di gara potranno essere seguite sui canali YouTube del FIA WEC, di Le Mans e di TraxionGG, su twitch.tv/traxiongg e su diversi canali di social media.

Round 1 - 8 Ore del Bahrain, Bahrain - 17 settembre 2022

Round 2 - 4 Ore di Monza, Italia - 8 ottobre 2022

Round 3 - 6 Ore di Spa, Belgio - 5 novembre 2022

Round 4 - 500 Miglia di Sebring, USA - 3 dicembre 2022

Round 5 - 24 Ore di Le Mans Virtual - 14/15 gennaio 2023

Informazioni sulla Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series è una serie globale di esports d'élite composta da cinque round che riuniscono i migliori team di gare di endurance e sim racing per competere su alcuni dei circuiti più famosi del mondo. I piloti internazionali con licenza FIA del mondo reale si uniscono a squadre di esports d'élite per affrontare le classiche gare di endurance per un montepremi totale di 250.000 dollari, che culmina nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual. Le Mans Virtual Series è una joint venture tra Motorsport Games, sviluppatore di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), creatore e organizzatore della famosa 24 Ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (FIA WEC).