Le Mans Virtual: la serie di Motorsport Games si prepara per il secondo round

Miami, FL – 14 Ottobre 2021 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") ha annunciato che dopo una prima emonzionante gara, tutto è pronto per il secondo round della Le Mans Virtual Series, la 6 Ore di Spa Virtual, prevista per il 16 ottobre 2021 alle 07:30 EDT. La gara di sabato sarà caratterizzata da 38 iscritti (QUI la entry list). Le Mans Virtual Series è una joint venture tra Motorsport Games - leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo - e l'Automobile Club de l'Ouest ("ACO") - i creatori e organizzatori della famosa 24 ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (il "FIA WEC").

La stagione 2021-22 della Le Mans Virtual Series consiste in 5 round, il secondo dei quali è la 6 Ore di Spa Virtual. I 38 partecipanti di endurance prototipi e gran turismo si sfideranno virtualmente sul famigerato circuito belga di 7 chilometri, tra celebri curve e tornanti come Eau Rouge, Raidillon, Stavelot e La Source. La trasmissione in diretta sarà commentata da Duncan Vincent del FIA WEC, insieme a Chris McCarthy e Lewis McGlade. Tutti i dettagli su come seguire la trasmissione e tutta l'azione possono essere trovati qui sotto, anche in diretta su www.lemansvirtual.com.

Il secondo round della Le Mans Virtual Series arriva sulla scia di un primo round di successo che ha visto più di 2,6 milioni di impressioni in tutto il mondo e un'emozionante vittoria del Realteam Hydrogen Redline. Il primo round del campionato di endurance esports è stato una 4 Ore di Monza ricca d'azione e piena di incidenti il 25 settembre 2021. Gli oltre 2,6 milioni di impressioni di Monza sui canali ufficiali durante la sola settimana di gara hanno posto le basi per una serie di grande successo. Gli spettatori possono aspettarsi ancora più emozioni per il prossimo round! I piloti del Realteam Hydrogen Redline Dani Juncadella, Jeffrey Rietveld e Michal Smidl hanno ottenuto il 1° posto assoluto, mentre GPX Rebellion Esports e il team Floyd Bykolles-Burst si sono classificati rispettivamente al 2° e 3° posto. Mitchell Dejong, Mack Bakkum e Martin Kronke del Porsche Esports Team hanno conquistato gli onori del Le Mans Grand Touring Endurance in una classe che ha visto rappresentati non meno di 5 diversi produttori. Guarda i video delle gare del 25 settembre, che hanno preparato il terreno per un secondo round ricco d'azione, qui!

La Le Mans Virtual Series riunisce piloti di alto livello e di vita reale come Jenson Button, Alex Palou, Stoffel Vandoorne, Louis Deletraz e una serie di altri migliori piloti di simulazione del mondo per competere insieme in 5 gare di resistenza che vanno da 4 a 24 ore di durata. La serie di quest'anno si concluderà con la 24 Ore di Le Mans Virtual, che si svolgerà dal vivo e trasmessa in televisione al salone Autosport International ("ASI") di Birmingham, Regno Unito, nel gennaio 2022.

Ecco dove puoi seguire l’azione del weekend, live e senza interruzioni:

Venerdì 15 Ottobre 2021: (tutti gli orari sono Eastern Daylight Time)

1:00 p.m. / Qualifiche live show ( non disponibile sui canali WEC o 24 Hours of Le Mans )

) 1:10 p.m.– 1:30 p.m. / Qualifiche GTE

1:40 p.m.– 2:00 p.m. / Qualifiche LMP

Sabato 16 Ottobre 2021:

04:00 a.m.– 6:00 a.m. / Warm-up

7:30 a.m. / Le Mans Virtual Series show live

8:00 a.m. / 6 Hours of Spa - GARA

Le Mans Virtual Series:

Round 1: 4 Ore di Monza, Italia - 25 settembre 2021 - Solo online

Informazioni sulla Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series è una serie globale di esports d'élite composta da 5 round che riuniscono i migliori team di gare di endurance e di simulazione per competere su alcuni dei circuiti più famosi del mondo. Piloti internazionali con licenza FIA del mondo reale si uniscono ai principali protagonisti degli esports per sfidare i classici dell'endurance per un montepremi totale di 250.000 dollari, che culmina nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual che si svolgerà dal vivo e in televisione all'Autosport Show International di Birmingham, Regno Unito. La Le Mans Virtual Series è una joint venture tra il principale sviluppatore di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, Motorsport Games, e l'Automobile Club de l'Ouest ("ACO") - il creatore e organizzatore della famosissima 24 Ore di Le Mans e promotore

Informazioni su Motorsport Games

Motorsport Games, una società di Motorsport Network ccombina videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni e contenuti esports per gli appassionati di corse e i giocatori di tutto il mondo. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per serie iconiche di corse automobilistiche tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e il British Touring Car Championship ("BTCC"). Motorsport Games è un premiato partner esports di scelta per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship, e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri.

