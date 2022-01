La Le Mans Virtual Series di Motorsport Games è stata seguita da più di 81 milioni di fan durante la stagione

Carica lettore audio

Miami, Florida – 24 gennaio 2022 – I cinque round della Le Mans Virtual Series 2021-22, che si è conclusa in maniera incredibile lo scorso fine settimana con la 24 Ore di Le Mans Virtual, hanno registrato un'impressionante audience televisiva e digitale di oltre 81 milioni di spettatori durante i 5 mesi di stagione.

Il gran finale della Le Mans Virtual Series, tenutosi il 15 e 16 gennaio 2022, ha riunito 50 auto con 200 piloti provenienti da 39 paesi diversi. I piloti hanno gareggiato su 116 simulatori di tutto il mondo situati in 28 paesi su una resa virtuale estremamente accurata dell'iconico Circuit des 24 Heures a Le Mans, in Francia. “In griglia” c’erano diversi nomi famosi e nelle fasi iniziali, è stato al comando il campione del mondo di Formula Uno Max Verstappen, che gareggiava con il campione INDYCAR Alex Palou e la leggenda del motorsport Juan Pablo Montoya, tra gli altri.

Dopo incredibili battaglie tra i migliori piloti professionisti e di simulazione del mondo che rappresentano squadre d'élite esports, l'evento è stato vinto da Realteam Hydrogen Redline, con il BMW Team Redline che ha vinto nella categoria GTE.

Gérard Neveu, produttore esecutivo della 24 Ore di Le Mans Virtual e consulente di Motorsport Games, afferma: "A nome di tutti noi di Le Mans Virtual Series, vogliamo ringraziare sinceramente tutti i nostri concorrenti e i team che hanno reso possibile tutto questo, i nostri partner per il loro incrollabile sostegno e i milioni di fan che hanno seguito i nostri eventi e che hanno animato i social con i loro commenti di supporto, passione ed entusiasmo per la gara. Queste cifre impressionanti e la qualità degli eventi sono una chiara conferma che la Le Mans Virtual Series e la 24 Ore di Le Mans Virtual sono ormai saldamente affermate al livello più alto degli esports e delle corse sim. Ora prepariamoci per la prossima stagione e facciamola ancora meglio!".

Un impressionante numero di pubblico TV/OTT e digitale di oltre 81 milioni ha seguito uno speciale televisivo di 25 ore, brillante e autorevole, visto in paesi di quattro continenti, su canali come Eurosport, Motor Trend, L'Equipe Live e Motorsport.TV.

Ecco alcuni fatti e cifre chiave:

360,000 ore sono state trascore dal pubblico di #LeMansVirtual

sono state trascore dal pubblico di #LeMansVirtual 8 milioni di spettatori TV/OTT (fonte: YouGov Sport)

di spettatori TV/OTT (fonte: YouGov Sport) 4 milioni di impressioni digitali per la 24H Le Mans Virtual (Fonte: YouGov Sport)

di impressioni digitali per la 24H Le Mans Virtual (Fonte: YouGov Sport) 2 milioni impressioni sui social media (FIA WEC, ACO, LMVS) attraverso la stagione

impressioni sui social media (FIA WEC, ACO, LMVS) attraverso la stagione 7 milioni di visualizzazioni dei video (tra FIA WEC, ACO e Traxion GG – Fonte: Hookit)

di visualizzazioni dei video (tra FIA WEC, ACO e Traxion GG – Fonte: Hookit) 200 piloti partecipanti da 39 paesi diversi

piloti partecipanti da paesi diversi 50 auto divise in due classi (29 LMP e 21 GTE)

auto divise in due classi (29 LMP e 21 GTE) 116 simulatori situati in 28 paesi diversi

simulatori situati in paesi diversi 2 server (1 principale/1 di backup) operati da rFactor2 e 0 problemi di server

server (1 principale/1 di backup) operati da rFactor2 e problemi di server 33,000 connessioni sul sistema di timing ufficiale Alkamel (Fonte: Alkamel)

connessioni sul sistema di timing ufficiale Alkamel (Fonte: Alkamel) 407 giri completati dal vincitore, #70 Realteam Hydrogen Redline

giri completati dal vincitore, #70 Realteam Hydrogen Redline Team di organizzazione di 120 persone, comprese la produzione, lo sport, il marketing, i media e il digitale, la TV, la logistica.