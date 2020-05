Arriva la serie WRX virtuale in associazione con Motorsport Games

Il primo evento della serie WRX virtuale si terrà domenica 31 maggio sul Circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, prima di proseguire con il tour virtuale in Norvegia, Svezia e Sudafrica. Gli eventi Esport vanteranno un insieme di piloti del mondiale RX ed altri piloti ospiti provenienti da altre discipline del motorsport. Anche i piloti Esport prenderanno parte agli eventi.

I primi dieci giocatori gareggeranno nelle loro semifinali e nella finale che sarà compresa nell’ultima ora dello show, insieme alle finali per i piloti reali. Ogni evento avrà 22 gare e formerà uno show di due ore e mezza che si potrà seguire sulla pagina Facebook, sul canale YouTube di World RX e su Motorsport.tv.

Paul Bellamy, Vice Presidente di Motorsport Events di IMG, dichiara: “Siamo molto soddisfatti del successo che abbiamo avuto nel portare l'emozione del rallycross ai nostri fan durante questo periodo e siamo entusiasti di estendere ulteriormente l'azione. Vogliamo ringraziare i nostri collaboratori, i piloti ed i fan che ci sostengono in questo nuovo format. Non vediamo l’ora di dare maggiori opzioni in futuro”.

Ross Gowing, Direttore Dirt Rally Game di Codemasters, afferma: “I due eventi World RX precedenti hanno mostrato che c’è un vero desiderio da parte dei piloti e dei fan di competere e di seguire il mondiale RX in maniera virtuale. È bello vedere i migliori piloti competere con DiRT Rally 2.0 con la stessa passione e lo stesso impegno che mettono in un weekend di gara”.

Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games, dichiara: “Motorsport Games è felice di estendere la sua collaborazione con il Campionato Mondiale FIA Rallycross e Codemasters per fornire il World RX Esport. La qualità delle gare nei precedenti eventi, combinata con la produzione a livello mondiale, ha creato un vero spettacolo, mostrando perché Motorsport Games è il collaboratore per gli Esports prescelto dai detentori dei diritti”.

World RX Esports

31 Maggio World RX Esports Abu Dhabi - Yas Marina Circuit

21 Giugno World RX Esports Norway - Hell

28 Giugno World RX Esports Sweden - Holjes

19 Luglio World RX Esports South Africa – Città del Capo