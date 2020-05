Lamborghini debutta nel circuito degli eSports con The Real Race

The Real Race è un nuovo campionato di simulazione che connette il mondo delle corse reali a quello virtuale. Il torneo inizierà il 29 maggio con cinque weekend di qualifiche, seguiti dalla finale live che si terrà presso la sede di Lamborghini a Sant'Agata Bolognese.

Assetto Corsa Competizione offre infatti la possibilità di vivere in prima persona l'atmosfera di un campionato FIA GT3, gareggiando con le vetture ufficiali su circuiti riprodotti con estrema accuratezza. Visto l'elevato livello di realismo, questo videogioco viene utilizzato anche dai piloti ufficiali della Lamborghini Squadra Corse per prepararsi alle competizioni reali.

Il marchio di supersportive di lusso offrirà agli appassionati un torneo al volante della Lamborghini Huracán GT3 EVO, la vettura che per ben tre volte si è aggiudicata la 24 Ore di Daytona. Il Centro Stile Lamborghini ha disegnato una livrea esclusiva declinabile in 12 versioni dai partecipanti, complete dei loghi dei partner Lamborghini Squadra Corse: Pertamina, Pirelli e Roger Dubuis.

I tre gamers che conquisteranno il podio della finale live del torneo potranno vivere un’esperienza Lamborghini a 360°, allenarsi con i piloti Lamborghini Squadra Corse e guidare una vera Lamborghini da corsa su un circuito di livello internazionale. La competizione sarà aperta a giocatori di qualsiasi livello.

Le iscrizioni si aprono oggi e sarà possibile accedere e giocare gratuitamente ad Assetto Corsa Competizione per l’intero weekend dal 29 al 31 maggio. Le cinque settimane di qualifiche inizieranno il 29 maggio e termineranno il 2 agosto. I tre migliori giocatori del primo e dell'ultimo weekend di qualifiche e i due migliori giocatori del secondo, terzo e quarto weekend, saranno ammessi alla finale che si terrà il 18 settembre.

Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini ha dichiarato: “Il sim-racing sta conquistando sempre più spazio negli eSports, un settore che si sta a sua volta affermando sempre di più tra le giovani generazioni. Io stesso ne sono appassionato! Per noi è un'opportunità incredibile per unire l'emozione della guida virtuale al fascino unico delle vetture Lamborghini e del nostro programma di motorsport. Gli eSports sono in grado di creare un ambiente in cui gli idoli delle corse e i piloti migliori possono essere sfidati da chiunque, dando origine anche a un coinvolgimento maggiore a livello reale che si riflette nella scelta di Lamborghini di investire in questa nuova piattaforma sportiva."

"Ho sempre seguito con attenzione l'ascesa degli eSports. Vedere il realismo di questi videogiochi dedicati alle corse, come i piloti li utilizzano per allenarsi e come i giocatori professionisti passano dalla simulazione virtuale al mondo reale delle corse, è qualcosa di incredibile" afferma David Coulthard, ex campione di Formula 1 nominato Membro dell'Ordine dell'Impero britannico e scelto come commentatore in studio dell'evento live. "The Real Race è concepito per rappresentare sia il realismo che la guida a livello agonistico. Le abilità nella guida simulata sono totalmente trasferibili ed è per questo che Lamborghini desidera offrire ai giocatori l'opportunità di guidare dal vero una supersportiva come parte del premio finale. Niente è come sedersi al volante di una vera Lamborghini."

La prima settimana di qualifiche ha inizio oggi e la prima gara avrà luogo il 7 giugno.

The Real Race Timing Partner: Roger Dubuis

Roger Dubuis nasce nel 1995 dall'intuizione di due audaci visionari e ancora oggi il suo spirito anticonformista continua a prevalere su tutti i cliché del mondo dell'orologeria. Costruito sulle profonde competenze e su una padronanza completa delle più complicate tecniche di orologeria, il marchio può contare su una produzione integrata che gli garantisce un'indipendenza totale. Con un livello di ricercatezza tecnica e di stravaganza al di là di ogni limite, la Maison di orologi è da sempre guidata da uno spirito innovativo che trova ispirazione in altri settori d'avanguardia e in progetti totalmente innovativi. Resa famosa dall'inconfondibile versione scheletrata, la creatività inarrestabile di Roger Dubuis dà origine a orologi audaci e anticonvenzionali, incredibilmente espressivi e marcatamente contemporanei. Tutto questo, insieme a una ferma convinzione dell'importanza di osare e di non temere gli eccessi, così come a una determinazione risoluta nell'offrire ai propri clienti l'inaspettato in qualsiasi situazione, fa di Roger Dubuis il modo più esaltante in assoluto di vivere l'orologeria di lusso.

The Real Race Technical Partner: Pirelli

Fondata nel 1872, Pirelli è tra i produttori di pneumatici leader di tutto il mondo. È l'unica azienda dedicata alla produzione di pneumatici che, oltre a produrre pneumatici per auto, offre quelli per moto, biciclette, nonché altri servizi correlati. Pirelli si distingue da sempre per la produzione di pneumatici di alto livello, caratterizzati da una tecnologia avanzata che ha ottenuto oltre 2.700 omologazioni, anche grazie alla collaborazione con i produttori di auto più prestigiosi del mondo. Per garantire alti livelli di prestazioni, sicurezza e per ridurre l'impatto ambientale, Pirelli è da sempre fortemente impegnata nell'attività di ricerca e sviluppo, nella quale solo nel 2019 ha investito il 6,1% dei ricavi derivanti dai suoi prodotti di alto valore. Presente nel mondo delle corse dal 1907, Pirelli è dal 2011 il partner ufficiale esclusivo del Campionato mondiale di Formula 1 e ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2023.

The Real Race Technical Partner: Pertamina

PT Pertamina Lubricants è una controllata di PT Pertamina (Persero) leader nel business dei lubrificanti automotive, industriali e a base di petrolio nel mercato indonesiano e in altri mercati internazionali di Asia, Africa e Australia. Pertamina Lubricants possiede tre stabilimenti di produzione in Indonesia e uno in Thailandia, con una capacità di produzione totale di oltre 535 milioni di litri all'anno. I prodotti di Pertamina Lubricants hanno conquistato il favore della comunità internazionale, come dimostrato dal suo prodotto di punta Pertamina Fastron che continua a consolidare la sua presenza sul mercato globale come partner tecnico principale di Lamborghini Squadra Corse, il reparto motorsport del produttore di supersportive di lusso Automobili Lamborghini. In qualità di partner tecnico principale di Lamborghini Squadra Corse, Pertamina Lubricants ha collaborato insieme ai tecnici del reparto allo sviluppo della variante da corsa 10W-60 Fastron Platinum, un prodotto appositamente formulato per migliorare le prestazioni dei motori V10 della Lamborghini Huracán Super Trofeo e della GT3, attualmente usato nel campionato monomarca Lamborghini Super Trofeo.