La stella NBA Tony Parker darà il via alla Virtual 24h di Le Mans

Sarà Tony Parker a dare il via ufficialmente alla Virtual 24h di Le Mans, il grande evento endurance di Esport che si svolgerà nel weekend grazie alla collaborazione tra Motorsport Games, FIA WEC ed ACO.

L'ex-stella della Nazionale francese di basket, oltre che dei San Antonio Spurs in NBA, avrà l'onore di sventolare la bandiera del proprio paese alle ore 15;00 di sabato 13 giugno, quando le 50 vetture iscritte alla competizione (30 in Classe LMP2 e 20 in GTE Pro) si presenteranno allineate sulla griglia del Circuit de la Sarthe per cominciare una gara unica nel suo genere.

Parker, oggi presidente della squadra dell'Asvel Lyon-Villeurbanne dopo aver vinto in carriera quattro Anelli NBA coi San Antonio (MVP nel 2007) e quattro medaglie agli Europei di basket (1 oro, 1 argento e 2 bronzi), ricoprirà quindi un ruolo storico che spesso vede celebrità di vario genere dare il via alla 24h, come accaduto negli ultimi anni a Carolina di Monaco, Fernando Alonso e Chase Carey.

La diretta streaming sarà disponibile su Motorsport.com

Tutte le informazioni sull’evento sono invece disponibili su 24virtual.lemansesports.com