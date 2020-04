La MotoGP Virtuale si espande: arrivano anche Moto2 e Moto3!

In attesa di poter tornare in pista, i piloti della MotoGP hanno iniziato a sfidarsi virtualmente. La Dorna ha dato vita ad un paio di gare Esports coinvolgendo i big della classe regina e la cosa sembra aver riscosso particolarmente successo.

La seconda gara, vinta da Pecco Bagnaia sul Red Bull Ring, ha avuto degli ottimi ascolti sia a livello televisivo che di streaming online, per questo Dorna ha deciso di alzare la posta per il prossimo appuntamento, previsto per il 3 maggio.

Nello stesso weekend in cui sarebbe dovuto andare in scena il GP di Spagna, a Jerez de la Frontera, darà vita quindi ad un vero e proprio Gran Premio Virtuale, al quale parteciperanno non solo i piloti della MotoGP, ma anche quelli della Moto2 e della Moto3. A partire dalle ore 15, saranno quindi tre le gare a cui potranno assistere gli appassionati.

Per quanto riguarda la classe regina, ogni team della griglia potrà schierare uno dei suoi piloti, ad eccezione della Repsol Honda, che ha avuto l'ok per poter contare su entrambi i fratelli Marquez, trattandosi della squadra campione del mondo.

In Moto2 e Moto3 potranno invece sfidarsi 10 piloti ciascuna e il diritto di accesso si baserà in base alla classifica del Gran Premio del Qatar, che al momento è anche la stessa del Mondiale. In ogni caso, bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di avere la entry list completa.