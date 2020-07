La eNASCAR Heat Pro League si vedrà su REV TV in Canada

REV TV Canada, la rete canadese di Motorsports, è lieta di annunciare la eNASCAR Heat Pro League ("eNHPL") - prodotta da Motorsport Games, leader globale nello sviluppo di videogiochi per gli esportatori - che debutterà su REV TV Canada a partire da lunedì 20 luglio alle 19:30 PM ET, trasmettendo i momenti salienti e le interviste dei primi due round presso la virtuale Homestead-Miami Speedway e Watkins Glen International.

"Con successo, REV TV Canada ha trasmesso Road to Indy, Mazda MX5 Cup, la 24 ore virtuale di Le Mans e la Virtual 2020 Race of Champions e la eNASCAR Heat Pro League è una gradita aggiunta al nostro impegno per portare nuovi contenuti di gara ai nostri fedeli spettatori durante questo periodo unico" ha detto Mike Garrow Presidente di REV TV Canada. "E' stato un onore lavorare ancora una volta con Motorsport Games che sono stati all'avanguardia nel fornire contenuti innovativi e convincenti".

Con una stagione di dodici (12) gare, insieme alla wild card e alle finali del Campionato, e 200.000 dollari in denaro in palio, i fan vedranno alcuni dei migliori giocatori professionisti in rappresentanza di importanti team NASCAR, tra cui Hendrick Motorsports GC, Team Penske eSports e Gibbs Gaming, per citarne solo alcuni nella stagione 2020.

Dmitry Kozko, CEO, Motorsport Games, ha detto: "La eNASCAR Heat Pro League continua a guadagnare slancio e a far crescere il suo pubblico, con un numero crescente di fan che si sintonizzano per assistere a gare incredibili. Questo nuovo accordo con REV TV permetterà alla lega di raggiungere un pubblico ancora più ampio e parla della qualità dello spettacolo che i Motorsport Games offrono su NASCAR Heat. Non vediamo l'ora di un'emozionante chiusura di stagione".

Riguardo REV TV Canada: Disponibile per 5,2 milioni di famiglie in tutto il Canada, REV TV Canada è un network di sport motoristici 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con oltre 40 gare in diretta da tutto il mondo e proprio qui a casa. Da due a quattro ruote, REV TV offre corse veloci su sterrato e su pista, notizie aggiornate, interviste di spicco ai talenti e agli addetti ai lavori, programmi su come e dietro le quinte e molto altro ancora! REV TV è la rete canadese di Motorsports.

Riguardo Motorsport Games

Motorsport Games, parte del Motorsport Network, è dedicato alle corse virtuali. La nostra missione è quella di combinare lo sviluppo di videogiochi con gli esportatori per offrire esperienze entusiasmanti e innovative con cui le persone giocheranno, guarderanno e si impegneranno. Sviluppiamo e pubblichiamo videogiochi per console, PC e cellulari, incluso il franchise NASCAR Heat, ufficialmente concesso in licenza da NASCAR. Motorsport Games è il partner scelto da molti dei principali detentori di diritti per gli sport motoristici, tra cui NASCAR, Formula E, Le Mans, il FIA World Rallycross Championship e altri.