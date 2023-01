La 24 Ore di Le Mans Virtual sarà trasmessa in digitale in tutto il mondo

Carica lettore audio

MIAMI, JANUARY 12, 2023 — Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games” or the “Company”) ha annunciato oggi che la 24 Ore di Le Mans Virtual, la finale esports della sempre divertente Le Mans Virtual Series, si svolgerà questo fine settimana, il 14 e 15 gennaio 2023. L'elenco dei partecipanti ha attirato l'interesse di importanti emittenti di tutto il mondo, tra cui Motor Trend On Demand in Nord America, CNBC in America Latina e in Europa, Eurosport Player in Europa e M-Net SuperSport nelle regioni subsahariane dell'Africa. Con le emittenti che trasmetteranno l'evento in streaming digitale attraverso le piattaforme OTT e i servizi on demand, questa disciplina esport emozionante ed estremamente popolare sarà disponibile per milioni di case in tutto il mondo.

L'evento vede la partecipazione di campioni del motorsport e dell'esports provenienti dai quattro angoli del mondo, tra cui il campione di Formula 1 Max Verstappen, che gareggerà da Monaco, il campione di Formula 2 Felipe Drugovich in Brasile e il campione di Formula 3 Victor Martins in Francia, che si uniranno a Romain Grosjean e Felix Rosenqvist della IndyCar, oltre ad una serie di star del mondo reale e dell'esports pronto ad affrontare la più grande gara virtuale di endurance del mondo.

Lo storico circuito di Silverstone, in Gran Bretagna, ospiterà uno speciale programma televisivo in diretta che coprirà questo evento unico di due giorni, e lo studio accoglierà un team di commentatori esperti composto da Martin Haven, commentatore principale del FIA World Endurance Championship, Chris McCarthy e Lewis McGlade, esperti di corse reali e di esports, oltre a Ben Constanduros, commentatore di grande esperienza nel campo dei motori. Un certo numero di reporter "pitlane" sarà dislocato in tutto il mondo per catturare le interviste e l'azione dal vivo, tra cui Hayley Edmonds a Parigi e l'attuale concorrente del WEC, il pilota di Le Mans Virtual 2020 e il commentatore FIA F2 e F3, Alex Brundle, in Gran Bretagna.

I 180 concorrenti - in rappresentanza di 41 nazionalità diverse - che guideranno le 45 vetture (4 piloti per ogni vettura a rotazione durante le 24 ore) saranno dislocati su 164 diversi simulatori in tutto il mondo, e l'interesse digitale da parte di un'ampia varietà di emittenti internazionali riflette appieno la diffusione di piloti e team.

Eurosport coprirà l'intero evento di due giorni in diretta in tutte le regioni europee su Eurosport Player, mentre la copertura globale sarà su Motorsport.tv. Dato che un gran numero di piloti di esports di successo proviene dall'Europa dell'Est, l'evento sarà trasmesso in diretta in Croazia (Max Sport), Polonia (Motowizja FB e SportKlub), Slovacchia (Arena) e Ucraina (Sports TV Ch2), mentre paesi come Malta (TVMSports+) e Turchia (BeIN) trasmetteranno anch'essi una copertura in diretta.

Motor Trend coprirà l'intera gara in diretta in Nord America sul suo servizio OTT, mentre TYC in Messico mostrerà la prima e l'ultima ora dell'evento. Mnet SuperSport e Africa XP trasmetteranno la diretta nelle regioni subsahariane e panafricane, estendendo così la copertura a quattro continenti del mondo. Infine, la diretta sarà trasmessa alle Fiji (FBC) e a Singapore (in differita) su Singtel.

Oltre alle trasmissioni in diretta di cui sopra, un'ampia gamma di territori trasmetterà uno speciale show di highlights di 52 minuti dopo l'evento; le informazioni su queste emittenti, tra cui CNBC, Disney/Fox in Cina e Sport 1 in India, saranno comunicate a tempo debito.

I canali ufficiali di YouTube e dei social media dell'ACO e della FIA WEC mostreranno tutta l'azione in diretta dall'inizio alla fine, così come il sito ufficiale della Le Mans Virtual Series (www.lemansvirtual.com). La trasmissione inizierà alle 12:15 GMT (13:15 CET/07:15 EST) e la famosa bandiera nazionale francese verrà ammainata per l'inizio del più grande evento di endurance esports dell'anno alle 13:00 GMT (8:00 EST / 14:00 CET).

Round 1 8 Ore del Bahrain, Bahrain 17 settembre 2022

Round 2 4 Ore di Monza, Italia 8 ottobre 2022

Round 3 6 Ore di Spa, Belgio 5 novembre 2022

Round 4 500 Miglia di Sebring, USA 3 dicembre 2022

Round 5 24 Ore di Le Mans Virtual 14/15 gennaio 2023

Informazioni sulla Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series è una serie globale di esports d'élite composta da cinque round che riuniscono i migliori team di gare di endurance e sim racing per competere su alcuni dei circuiti più famosi del mondo. I piloti internazionali con licenza FIA del mondo reale si uniscono a squadre di esports d'élite per affrontare le classiche gare di endurance per un montepremi totale di 250.000 dollari, che culmina nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual. Le Mans Virtual Series è una joint venture tra Motorsport Games, sviluppatore di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), creatore e organizzatore della famosa 24 Ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (FIA WEC).

Informazioni su Motorsport Games:

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è un'azienda leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori, Motorsport Games si impegna a rendere il piacere delle corse accessibile a tutti. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e British Touring Car Championship ("BTCC"), oltre alle simulazioni leader del settore rFactor 2 e KartKraft. rFactor 2 funge anche da piattaforma ufficiale per le gare virtuali di Formula E, mentre alimenta F1 Arcade grazie ad una partnership con Kindred Concepts. Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali in cui ogni prodotto è fonte di eccitazione, ogni evento di esports è un'avventura e ogni storia ispira.