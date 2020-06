Grosjean, Priaulx e Solberg alla Virtual Race of Champions

Domenica 28 giugno si terrà la prima edizione virtuale della Race of Champions, tradizionale evento che schiera tante star del motorsport internazionale e lo fa ormai da 32 anni.

Il primo pilota di F1 che ha deciso di aderire alla gara virtuale è stato Romain Grosjean, pilota del team Haas F1, che raggiunge i già confermati Stoffel Vandoorne (pilota Mercedes di Formula E) e Petter Solberg (ex campione del mondo WRC e WRX).

Romain Grosjean ha già corso alla Race of Champions. Nel 2012, infatti, vinse la competizione individuale e prese parte poi ad altre tre edizioni.

Non solo piloti di F1, perché nelle ultime ore si è aggiunta anche la partecipazione di Andy Priaulx, 3 volte campione del mondo Turismo. Per Priaulx sarà così la decima apparizione alla RoC, anche se questa sarà la prima virtuale.

Da sottolineare anche la presenza del campione del mondo Rallycross in carica, Timmy Hansen. Per lui sarà il vero debutto alla Race of Champions. All'inizio di questa settimana si sono aggiunti anche Raffaele Marciello e Louis Deletraz, così come Bruno Spengler, campione IMSA iRacing Pro Series.

Alla line up piloti sono già presenti anche Benito Guerra e Rene Rast, diventato pilota ufficiale Audi di Formula E. Ricordiamo che la Race of Champions virtuale è organizzata in partnership con Motorsport Games e sarà possibile seguirla in LIVE streaming su Motorsport.com e sulla Motorsport.tv.