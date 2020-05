Formula E: Pascal Wehrlein vince l’E-Prix di Monaco virtuale

Sul tracciato di Monaco è andato in scena il terzo e-Prix virtuale della Formula E, che ha visto vincere Pascal Wehrlein al volante della sua Mahindra. Il tedesco è il secondo pilota a vincere la Race At Home Challenge, dopo i due successi di Maximilian Gunther delle prime due gare di questa serie in collaborazione con Motorsport Games il cui scopo è raccogliere fondi per l’UNICEF nella lotta al Coronavirus.

Il pilota del team Mahindra è riuscito ad evitare una collisione che ha coinvolto diverse monoposto alla seconda curva del circuito di Monaco e ha proseguito nella sua corsa costruendo un ampio vantaggio che lo ha portato a vincere con 3.63 secondi di distacco sul primo degli inseguitori.

Wehrlein inoltre ha messo un freno alla serie di pole position di Stoffel Vandoorne, conquistando la partenza al palo e battendo il pilota Mercedes di un solo millesimo, mentre il leader della classifica, Maximilian Guenther, si è schierato in sesta posizione.

Le prime quattro monoposto hanno avuto partenze simili, ma Vandoorne ha frenato in maniera profonda alla Sainte Devote nel tentativo di rimontare su Wehrlein. Ha provato a passare all’esterno, ma la sua traiettoria ampia lo ha reso preda di Venturi ed Edoardo Mortara, che partiva dalla terza casella.

Mortara ha colpito la ruota posteriore di Vandoorne, che ha causato un testacoda del belga alla seconda curva, mentre il tracciato proseguiva verso la Nouvelle Chicane. Vandoorne è stato fortunato a poter proseguire, nonostante i livelli di danno sul videogioco rFactor 2 fossero aumentati dell’80% da un 25% del test pre-stagione sulla stessa pista.

L’incidente però ha causato un enorme tamponamento alle sue spalle, il campione del mondo in carica Jean-Eric Vergne ha portato la sua DS Techeetah sotto la vettura di Mortatra, ma è stato poi colpito da Mitch Evans. Il caos che ne è seguito ha permesso a Wehrlein di accumulare 1.8 secondi di vantaggio alla fine del primo giro, per poi concludere la gara con quasi 4 secondi di distacco su Vandoorne.

Guenther, la cui striscia di vittorie nelle prime due gare della serie si è conclusa per l’incidente di Vandoorne, è riuscito comunque ad arrivare al traguardo conquistando la terza posizione. Ne ha tratto vantaggio anche il pilota della Porsche, Neel Jani, che è risalito dalla settima alla quarta posizione, chiudendo davanti a Robin Frijns, che fino ad oggi era secondo nella classifica generale.

Oliver Rowland ha portato la sua Nissan al sesto posto, precedendo la seconda Porsche di Andre Lotter e la Dragon di Nico Muller, settimo ed ottavo rispettivamente. Ma Qinghua ha tagliato il traguardo in nona posizione con la NIO 333, mentre Mortara è riuscito a chiudere la top 10.

Nella sfida parallela dei professionisti del simulatore, Kevin Siggy ha dominato partendo dalla pole position e beffando Lucas Muller. La vittoria si Siggy, in testa dal semaforo alla bandiera a scacchi, lo mantiene in testa nella classifica generale. Ricordiamo che il vincitore del campionato virtuale vincerà un test su una Formula E reale alla fine di quest’anno.

Formula E Race at Home Challenge – Classifica generale