FE, figuraccia Abt: squalificato dalla gara virtuale e multato

Davvero una pessima figura quella fatta da Daniel Abt. Il pilota tedesco dell’Audi aveva concluso il quinto round virtuale della Formula E al terzo posto, ma è stato squalificato e multato di 10.000 euro per aver lasciato guidare un professionista degli Esport al suo posto.

Al termine della gara, corsa in collaborazione con Motorsport Games per raccogliere fondi da donare all’UNICEF per affrontare l’emergenza coronavirus, Stoffel Vandoorne ha accusato Abt di non aver guidato in corsa.

Il pilota della Mercedes si è poi sfogato sul suo account Twitch: “Non sono contento perché quello in macchina non era Daniel. Ha rovinato tutto. E’ stato ridicolo”.

La Formula E ha rilasciato un comunicato nel quale ha confermato la squalifica del tedesco per condotta antisportiva. Abt non era riuscito mai a finire a punti nei primi quattro appuntamenti stagionali e ieri aveva conquistato il primo podio dell’anno.

A causa di questa squalifica, Abt è stato costretto ad effettuare una donazione di 10.000 euro ad un ente di beneficienza a sua scelta.

Il pilota dell’Audi si è scusato per l’accaduto ed ha dichiarato di non aver preso l’evento così seriamente come avrebbe dovuto.

“Vorrei scusarmi con la Formula E, con tutti i miei tifosi, con il mio team e con i miei colleghi per aver coinvolto un pilota esterno durante la gara di sabato. Non l'ho presa così seriamente come avrei dovuto. Sono particolarmente dispiaciuto per questo, perché so quanto lavoro è stato fatto per questo progetto da parte dell'organizzazione della Formula E”.

“Sono consapevole che la mia condotta ha lasciato l’amaro in bocca, ma non l’ho compiuta spinto da cattive intenzioni. Ovviamente accetto la squalifica dalla classifica finale”.

Al posto di Abt, nella gara di ieri, ha corso il sim racer professionista Lorenz Hoerzing. Il diciottenne, impegnato con Audi negli esport, è stato bandito da qualsiasi appuntamento futuro.

La squalifica di Daniel Abt ha comportato per l’Audi la permanenza all’ultimo posto in classifica nella Race at Home Challenge con zero punti.