F2, Barcellona: Zhou e Nato si dividono i successi virtuali

Il secondo round virtuale della Formula 2, andato in scena sul tracciato di Barcellona, ha visto Guanyu Zhou e Norman Nato vincitori rispettivamente della Feature Race e della Sprint Race.

Nella prima gara del weekend, il cinese della UNI-Virtuosi è stato il grande protagonista seppur autore di un contatto discusso con il dominatore del round del Bahrain, Arthur Leclerc.

Il monegasco, anche in questo caso autore della pole, è riuscito a scattare bene dalla prima posizione ed evitare così il caos alle proprie spalle, ma Zhou, una volta passato Nato, ha mostrato un passo inarrivabile arrivando presto negli scarichi della Prema di Leclerc.

Al giro 6 Zhou ha pressato il monegasco per passarlo con una grande manovra in curva 4, ma il pilota della Prema ha subito risposto pochi metri dopo mettendo la propria vettura davanti nonostante una scodata.

Zhou non ha però alzato il piede ed ha colpito la monoposto di Leclerc spedendolo in testacoda. La penalità di tempo inflitta al cinese non ha impedito al pilota della UNI-Virtuosi di conquistare un successo netto, mentre alle sue spalle, complice anche un inatteso errore di Nato, Lirim Zendeli, grazie alle numerose penalità di tempo rimediate dai rivali, ha ottenuto il secondo gradino del podio davanti ad Oliver Rowland.

Nato ha chiuso in quarta piazza davanti a Drugovich ed Aitken, mentre la top 10 si è completata con Deletraz settimo davanti a Pourchaire, Caldwell e Montoya.

La Sprint Race ha visto invece Nato riscattarsi sia della delusione patita nella Feature Race che dell’amarezza per il successo negato in Barhain nella seconda gara.

Il francese, sceso in pista con i colori del team Carlin, ha pressato dal terzo giro Louis Deletraz per poi sfruttare il DRS una tornata dopo ed affondare alla staccata di Curva 1.

Deletraz ha cercato di resistere, ma Nato, grazie anche all’esperienza, lo ha accompagnato all’esterno in curva 2 facendolo finire con due ruote nella ghiaia.

Nato ha così potuto tagliare il traguardo in prima posizione, mentre Deletraz si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio davanti ad un Aitken bravissimo nel resistere alla pressione di Zhou.

Il cinese della UNI-Virtuosi ha recuperato 4 posizioni rispetto al via ed ha preceduto un Arthur Leclerc rallentato da problemi di connessione.

Il monegasco, infatti, dopo il contatto della Feature Race, era stato costretto ad alzare bandiera bianca nel giro conclusivo e nella Sprint Race è stato autore di una furiosa rimonta che l’ha visto risalire sino al quinto posto e chiudere a soli 2 decimi da Zhou.

La top 10 si è completata con Rowland sesto davanti a Drugovich, Montoya Ilott e Nobuharu Matsushita.