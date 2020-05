Bottas, Aubameyang e Luis Fonsi debuttano al Virtual GP di Monaco

Valtteri Bottas ed Esteban Ocon faranno il loro debutto nel mondo delle gare di Formula 1 Esports prendendo parte al Virtual Monaco Grand Prix che si svolgerà domenica sera.

Il finlandese andrà a ricoprire il ruolo di portacolori della Mercedes assieme ad Esteban Gutiérrez, mentre il francese si unisce al figlio d'arte Nicolas Prost in Renault.

Confermatissima come sempre la presenza di Charles Leclerc, che assieme al fratellino Arthur cercherà di portare il successo alla Ferrari Driver Academy, così come George Russell e Nicolas Latifi con Williams ed Alex Albon per Red Bull, dove troviamo il surfista Kai Lenny.

Anche in questa occasione non mancano gli ospiti d'eccezione legati al mondo del calcio. Il portiere Thibaut Courtois ci ha preso gusto e andrà a fare coppia con Antonio Giovinazzi all'Alfa Romeo, mentre la novità arriva direttamente dalla Premier League inglese, con il talento dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang che sarà pilota McLaren con l'instancabile Lando Norris.

Prima uscita virtuale motoristica anche per il cantante Luis Fonsi con la Racing Point, che annovera David Schumacher.

Il resto della griglia è formato dalle AlphaTauri di Vitantonio Liuzzi e Luca Salvadori, e Louis Délétraz e Pietro Fittipaldi con le Haas.

Il format prevede come sempre un periodo di prove prima delle Qualifiche, che definiranno la griglia di partenza della gara prevista alle 19;00 italiane e sulla distanza di 39 giri.

"La serie dei Virtual GP continua ad essere un grande spettacolo con oltre 20 milioni di visualizzazioni - ha commentato il responsabile Julian Tan - I fan si stanno divertendo in momenti difficili come questo e siamo lieti di annunciare ancora una volta una bella line-up per il prossimo GP con tante star del mondo dello sport e dell'intrattenimento, sulle storiche stradine di Monaco".