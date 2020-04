eSport Master, AKR Sim Racing Team e il team dei commentatori di motorsport di Eurosport sono lieti di presentare eRACE 4 CARE.

In un periodo che nessuno di noi aveva mai vissuto prima, dove un nemico invisibile ha costretto tutti a casa e il mondo del motorsport ha dovuto spegnere i motori, molti Campionati hanno dato vita alle proprie serie virtuali. La passione e la voglia di combattere hanno spinto anche tanti piloti a sfidarsi in molte gare online da loro organizzate in queste settimane di lockdown.

Ma il mondo del Motorsport vuole fare di più e dare il proprio contributo per superare questa emergenza: da un’idea di Nicola Villani (voce storica di Eurosport e, più recentemente, di Mediaset con la Formula E) si è deciso di coniugare, in maniera un po’ diversa dal solito, il virtuale con il reale ed è nato eRACE 4 CARE.

Questa iniziativa intende raccogliere fondi per la lotta al coronavirus (COVID-19) mediante l’organizzazione di un evento articolato in quattro gare virtuali che vedranno sfidarsi piloti professionisti di fama mondiale contro affermati simdrivers, che guideranno vetture GT3 utilizzando Assetto Corsa Competizione, il simulatore ufficiale della stagione 2019 del GT World Challenge. Per chi non fosse così appassionato come noi, si tratta del campionato più prestigioso al mondo per le GT3 e da anni è diventata la serie di riferimento per auto di questo tipo: macchine da corsa preparate ma derivate dalle versioni di serie delle Gran Turismo più belle e più amate sul mercato.

Nella entry list ufficiale dell’evento anche piloti provenienti da altre discipline del Motorsport, personaggi dello spettacolo appassionati di corse e qualche influencer di spicco.

Al volante di Lamborghini Huracan Evo, Ferrari 488 GT3, Mercedes AMG GT3, McLaren 720s GT3, Porsche 911 GT3-R, Nissan GT-R Nismo GT3, Aston Martin V8 Vantage GT3, Audi R8 LMS Evo, Bentley Continental GT3, BMW M6 GT3, Lexus RC F GT3 e Honda NSX GT3 Evo si sfideranno su quattro circuiti molto famosi tra gli appassionati: Monza, Barcellona, Spa-Francorchamps e Nürburgring. Il format prevede gare dalla durata di 60 minuti l’una, con equipaggi misti e pit-stop obbligatorio.

L’appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 Maggio in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di eSport Master, AKR Sim Racing Team e di alcuni partner che hanno creduto in questa iniziativa e saranno al nostro fianco (Cetilar, Predator, Egodom, HD Blog – HD Motori, Autoappassionati.it, Trak Racer Italia, Hexathron Racing Systems e PGA Vision). Diretta streaming anche sul sito Eurosport e sulla pagina Facebook.

eRACE 4 CARE sarà raccontato dai commentatori che gli appassionati di motorsport e i telespettatori dell’emittente del gruppo Discovery ben conoscono, grazie alle telecronache della 24 Ore di Le Mans, come Nicola Villani, Marco Petrini, Daniele Galbiati, Paolo Allievi e Fabio Magnani; quest’ultimo, oltre che al microfono, vestirà anche i panni del pilota virtuale in una sorta di equipaggio “vip”, affiancando uno dei migliori piloti italiani in attività, Marco Bonanomi, che proprio a Le Mans conquistò uno storico terzo posto nel 2012 al volante dell’Audi R18 Ultra.

Numerosi i piloti che hanno aderito, provenienti da svariate serie agonistiche nazionali e internazionali, tra i quali l’ex pilota di Formula 1 Vitantonio Liuzzi, il Campione Europeo Rally 2018 (FIA ERC) Alexey Lukyanuk, il due volte campione TCR Series Stefano Comini, Luca Ghiotto, Edoardo Liberati, il Campione Italiano GT 2019 Alessio Rovera, Matteo Cressoni, Roberto Lacorte, Francesco Castellacci, il due volte campione Ferrari Challenge Europe Daniele Di Amato, Gianmarco Quaresmini, Simone Iaquinta, Alberto Di Folco, Nicolas Costa, Enrico Fulgenzi, David Fumanelli, Diego Bertonelli, David Perel, Luca Lorenzini, Glauco Solieri, Stefano Monaco, Tommaso Mosca, Louis Prette, “Kikko” Galbiati, e Tim Kohmann ma anche tanti simdrivers, tutti provenienti da ogni parte del globo.

Parteciperanno anche i due piloti di F1Sport.it-Pit Talk Racing Team: Francesco Svelto e Fabrizio Monaco che faranno coppia rispettivamente con i piloti professionisti Roberto Lacorte e Francesco Castellacci.

È già attiva la campagna di raccolta fondi tramite la piattaforma GoFundMe: il ricavato sarà totalmente utilizzato per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale che saranno donati all'Ospedale Civile “Santi Antonio e Margherita” di Tortona, convertito temporaneamente dalla Regione Piemonte in Covid Hospital.

L’iscrizione all’evento, per il quale è richiesta una donazione minima di 10 Euro da parte di ogni partecipante, è aperta dalle ore 12 di mercoledì 22 Aprile.

