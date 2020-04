Ecco le migliori gare Esport da guardare in aprile

Team Redline’s Real Racers Never Quit Round 6

Data e ora: venerdì 3 aprile alle 8pm GMT

venerdì 3 aprile alle 8pm GMT Gioco: iRacing

iRacing Piloti: Max Verstappen, Lando Norris, Juan Pablo Montoya, Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne

Team Redline YouTube channel/ website

Di cosa si tratta? La seconda settimana del Redline sim racing championship per pilota professionisti si avvicina. Il primo round della serie ha visto le stelle della F1 attuale Max Verstappen e Lando Norris lottare per il vertice sul tracciato virtuale di Spa-Francorchamps.

IndyCar iRacing Challenge Round 2

Data e ora: Sabato 4 aprile

Sabato 4 aprile Gioco: iRacing

iRacing Piloti: La maggior parte della griglia IndyCar, con Josef Newgarden e Alexander Rossi, così come il debuttanti Scott McLaughlin e Felipe Nasr.

NBC Sports Network

Di cosa si tratta? IndyCar non ha una grande storia negli Esport, ma ha abbracciato completamente le simulazioni di gare con la sua nuova serie su iRacing. Il campione 2019 della serie Josef Newgarden comanda la line up piloti. Il Barber Motorsport Park è la pista che ospita il secondo appuntamento della stagione.

Denny Hamlin, Dale Earnhardt Jr. Photo by: NASCAR Media

eNASCAR Pro Invitational iRacing Series

Data e ora: Domenica 5 aprile

Domenica 5 aprile Gioco: iRacing

iRacing Piloti: Tante stelle delle NASCAR Cup Series, inclusi i ritirati Dale Earnhardt Jr. e Bobby Labonte.

FOX Broadcast Network, FS1, FOX Sports app

Di cosa si tratta? NASCAR rimpiazza gli eventi reali con simulazioni racing fatte per la televisione sui tracciati in cui avrebbero dovuto correre. La recente gare in Texas ha fatto 1,3 milioni di spettatori. Questo evento sarà svolto sul tracciato corto di Bristol.

Lando Norris, F1 2019 screenshot Photo by: Veloce Racing

Veloce’s #NotTheGP series, with Motorsport Games

Data e ora: Domenica 5 aprile

Domenica 5 aprile Gioco: F1 2019

F1 2019 Piloti: Piloti di F1, piloti di F1 Esports e celebrità

Veloce Esports' YouTube/Twitch channel, Motorsport.tv, Motorsport.com, Autosport.com e le rispettive pagine Facebook.

Di cosa si tratta?L'originale serie che sostituisce la Formula 1 schiera star della F1 reale e virtuale contro celebrità del motorsport, ma anche del mondo esterno. I due turni d'apertura hanno intrattenuto i tifosi con corse al fulmicotone e duelli che hanno incendiato le gare e l'interesse degli spettatori.

Formula 1 Virtual Grand Prix

Data e ora: Domenica 5 aprile

Domenica 5 aprile Gioco: F1 2019

F1 2019 Piloti: Lando Norris, Nicholas Latifi, Nico Hulkenberg, Sergio Perez e Lance Stroll

F1's YouTube

Di cosa si tratta? La serie di F1 virtuale mira a far divertire i tifosi con un'enfasi sull'intrattenimento piuttosto che su gare di simulazione altamente competitive. Il suo primo round ha incluso Liam Payne dei One Direction, l'ex campione olimpionico Chris Hoy e il golfista professionista Ian Poulter assieme a piloti di F1 quali Lando Norris e Nicholas Latifi. Si prevede che altri piloti di F1 possano partecipare ad altri round. Senza il GP del Vietnam nella F1 2019 distribuita da Codemasters, verrà utilizzato il circuito virtuale del GP d'Australia.

IndyCar iRacing Challenge Round 3

Data e ora: Sabato 11 aprile

Sabato 11 aprile Gioco: iRacing

iRacing Piloti: La maggior parte della griglia IndyCar, con Josef Newgarden e Alexander Rossi, così come il debuttanti Scott McLaughlin e Felipe Nasr.

NBC Sports Network

Di cosa si tratta? E' il terzo round delle series IndyCar Esports, che rimpiazza la catgoria reale. Al momento sono iscritti 25 piloti, la maggior parte di questi fanno parte della griglia della IndyCar 2020 reale.

Dirt Rally 2.0 screenshot

World RX Invitational Series Round 1

Data e ora: Sabato 18 aprile

Sabato 18 aprile Gioco: DiRT Rally 2.0

DiRT Rally 2.0 Piloti: Stelle delWorld RX stars, così come i migliori giocatori di DiRT

Motorsport.tv, YouTube, Facebook e Twitch

What is it? Anche il World RallyCross ha il suo rimpiazzo a livello esport. Alcuni dei piloti della serie si scontreranno con i più forti piloti esport a DiRT Rally 2.0 della Codemasters. Le Qualifiche saranno aperte a tutti su PC. Questo è il primo evento e si terrà al Catalunya Circuit virtuale. Sarà certamente il primo di una lunga serie.

IndyCar iRacing Challenge Round 4

Data e ora: Sabato 18 aprile

Sabato 18 aprile Gioco: iRacing

iRacing Piloti: La maggior parte della griglia IndyCar, con Josef Newgarden e Alexander Rossi, così come il debuttanti Scott McLaughlin e Felipe Nasr.

NBC Sports Network

Di cosa si tratta? Sarà usato un tracciato a caso per il quarto appuntamento delle IndyCar Esports Series.

Le Mans Esports Series ‘Pro’ Individual Qualifying 6 (Hot-Lap competition)

Data e ora: Venerdì 24 aprile (Fino a sabato 3 maggio)

Venerdì 24 aprile (Fino a sabato 3 maggio) Gioco: Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Piloti: E' aperto a tutti

Di cosa si tratta? Mentre le squadre professionistiche possono qualificarsi per la Super Finale di Le Mans nella serie Pro-Team, i singoli giocatori possono prenotare il loro posto alla 24 Ore di Le Mans 2020 piazzando uno dei giri più veloci nel circuito virtuale di Spa-Francorchamps.

Le Mans Esports Series Pro Team Round 5, with Motorsport Games

Data e ora: Saturday 25 th April, 7pm GMT

Saturday 25 April, 7pm GMT Gioco: Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Piloti: I teamRed Bull, Lazarus, Jean Alesi

Motorsport.tv, YouTube, Facebook e Twitch

Di cosa si tratta? E' l'ultimo round della serie Pro-Team della Le Mans Esports Series. Dopo questo round le prime 6 squadre della classifica si guadagneranno il loro posto nella Super Finale che si terrà alla 24 Ore di Le Mans 2020. La seconda stagione del campionato vanta un montepremi di 200.000 dollari.

iRacing 24 Hours of Nurburgring

Data e ora: Saturday 25 th April, 1pm GMT

Saturday 25 April, 1pm GMT Gioco: iRacing

iRacing Piloti: Piloti reali sfidano i migliori piloti erace

Sul sito iRacing e sul canale YouTube

Di cosa si tratta? E' uno degli eventi speciali di iRacing, che in passato ha attirato stelle della F1 come Max Verstappen e Lando Norris. Tutti i migliori piloti e team di corse simulate al solito partecipano, dando vita a corse che hanno tutto per ricalcare quelle reali.

IndyCar iRacing Challenge Round 5

Data e ora: Sabato 25 aprile

Sabato 25 aprile Gioco: iRacing

iRacing Piloti: La maggior parte della griglia IndyCar, con Josef Newgarden e Alexander Rossi, così come il debuttanti Scott McLaughlin e Felipe Nasr.

NBC Sports Network

Di cosa si tratta? E' il quinto evento IndyCar Esports su iRacing e sarà svoltu al Circuit of the Americas di Austin. Il circuito di F1 ha fatto il suo esordio in IndyCar lo scorso anno e ha causato tante polemiche riguardo i limiti della pista. Il debuttante Colton Herta è diventato il più giovane vincitore di IndyCar di tutti i tempi. Ora correrà al fianco del sui colleghi piloti IndyCar sulla versione digitale della pista texana.