Cupra lancia la Simracing Series con le nuove e-Racer e Leon TCR

Cupra ha deciso di lanciare il suo personalissimo campionato virtuale in collaborazione con RaceRoom, la piattaforma legata a quello Esport del WTCR.

La Cupra Simracing Series partirà il 30 maggio con il primo evento dei 13 previsti nell'arco di questi mesi di stop causa pandemia di Coronavirus, tramite un Time Attack per qualificarsi aperto a tutti dal 24 maggio dopo il quale i migliori 24 avranno accesso al round del Nürburgring.

Il format di ogni appuntamento è simile a quello che utilizza il WTCR, ossia un periodo di prove individuali al termine del quale avremo una prima classifica per capire chi si è guadagnato il posto per la corsa virtuale. Il weekend di gara è invece formato da alcuni minuti di prove libere, seguite dalle qualifiche e dalle due gare, le quali saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube di Cupra.

Spazio anche ai cosiddetti VIP ambasciatori del marchio di Martorell, come il portiere del Barcellona, Marc-André ter Stegen, l'attore e musicista Tom Beck, e i piloti ufficiali Jordi Gené, Mikel Azcona, Mattias Ekström, Mikaela Ahlin-Kottulinsky e Sebastian Stahl, che coi rispettivi simulatori se la vedranno in una disputa a Spa-Francorchamps il 21 maggio a partire dalle ore 20;00, anche qui in diretta sul canale YouTube di Cupra.

Inoltre verrà lanciato anche il primo Cupra e-Racing Competition che vedrà i protagonisti sfidarsi (sempre virtualmente) con la nuova vettura turismo elettrica per l'ETCR, la Cupra e-Racer. Anche in questo caso, prima di tutto ci sarà un Time Attack per qualificarsi alla prima tappa di Shanghai, arrivando poi alla finalissima multiplayer del 19 dicembre.

"La creazione della Cupra SimRacing Series dimostra la nostra visione a lungo termine su nuove esperienze nel mondo del motorsport - ha dichiarato Antonino Labate, direttore delle strategie, business e operazioni di Cupra - Crediamo molto nel potenziale degli e-sports per far conoscere il marchio alla nuova generazione di automobilisti, visto che sta diventando una forma importante di intrattenimento in tutto il mondo".

Jaime Puig, direttore di Cupra Racing, ha aggiunto: "La nostra Simracing Series segna il debutto digitale della nuova CUPRA Leon Competición, che a giugno verrà consegnata realmente ai primi clienti, ma anche della Cupra e-Racer, che sta affrontando la fase finale di sviluppo per il nuovo PURE ETCR. Siamo pronti per tornare alle competizioni”.