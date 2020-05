Clio Cup Italia eSport: gran successo per la prima gara di Monza

Si è aperta così la prima edizione della Clio Cup Italia eSport Series, che ha inaugurato virtualmente la stagione 2020 della Fast Lane Promotion, in attesa di tornare concretamente in pista.

Il primo dei cinque doppi appuntamenti che si è disputato domenica 17 maggio sul circuito di Monza, ha visto 28 piloti prendere il via. Di questi ben nove i giornalisti della Clio Cup Press League, il monomarca introdotto nel 2016 da Renault Italia, che vede i rappresentanti della stampa confrontarsi nel medesimo contesto della Clio Cup Italia.

Sei invece i “sim racer” che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, trasmessa in diretta streaming su YouTube e organizzata sulla piattaforma di Assetto Corsa grazie alla sinergia con Motori nella Leggenda.

È stato proprio il “sim racer” Stefano Zeni, al via con i colori della Melatini Racing (squadra che ha conquistato il titolo della Clio Cup Italia nel 2017 con Gustavo Sandrucci) a dominare la qualifica, centrando poi il successo in entrambe le gare. In prova Zeni ha stabilito il migliore responso di 2’09”827, battendo di quattro decimi Simone Di Luca (Faro Racing).

Il Gara 1 Zeni ha preso dunque il comando, con Di Luca che è riuscito a mantenere la seconda posizione e a fare sua la vittoria tra i piloti Pro. Il romano, due volte campione della Clio Cup Italia, in cui ha conquistato il titolo nel 2008 e poi a distanza di dieci anni esatti, ha chiuso davanti all’altro “sim racer” Alessandro Sciurti.

Quarto posto per Gianmarco Quaresmini, seguito da Gianluigi Cortese, il quale ha così completato la top-5. Decimo posto per Riccardo Azzoli, in azione con i colori di La Gazzetta dello Sport e primo nella Clio Cup Press League.

In Gara 2, con l’inversione dei primi otto classificati del precedente ordine d’arrivo, Zeni si è subito prodigato in una straordinaria rimonta, andandosi a prendere un secondo meritato successo. Alle sue spalle ha concluso Felice Jelmini, campione in carica della Clio Cup Italia. Il lombardo del team PMA Motorsport ha difeso la sua posizione da Quaresmini, a sua volta tallonato da Di Luca.

Quinto posto per Azzoli, ancora primo nella “Press League”, in cui Michele Faccin (Infomotori) ha messo a segno due secondi piazzamenti. In questa stessa categoria vanno anche rimarcati i terzi posti nell’ordine ottenuti da Emiliano Perucca Orfei (Automoto.it) e Mirco Magni (Quattroruote). In evidenza anche Roberto Albertini, titolare dello sponsor Montespada, vera rivelazione di questa inedita sfida che lo ha visto raccogliere un miglior settimo posto assoluto in Gara 2.

Il secondo appuntamento della Clio Cup Italia eSport Series si disputerà il 31 maggio a Imola e verrà seguito dalle tappe di Misano (14/6), Mugello (28/6) e Vallelunga (12/7).