BMW entra nel mondo degli e-sports, e lo fa con una competizione chiamata BMW Sim Media Challenge, un campionato dedicato ai mass media italiani del mondo automotive e tecnologia. Sì, perchè il mondo degli e-sports, da nicchia per appassionati, è diventata nel corso del tempo una vera e propria disciplina con sim racer, amatori, piloti reali rapiti da questo mondo, complice anche il periodo di Lockdown.

E se un problema può diventare un'opportunità, Motorsport.com si è fatta promotrice e veicolo per questo mondo organizzando anche la 24 ore di Le Mans Virtuale su rFactor2, la più grande gara online della storia, capace di radunare piloti come Charles Leclerc, Raffaele Marciello, Max Verstappen, Antonio Giovinazzi, sim driver come Tonizza o Bonito, e perfino vecchie glorie come Felipe Massa o Giancarlo Fisichella.

Un mondo in cui anche la nostra squadra è protagonista. Motorsport.com ha corso con il nostro Flavio Atzori alla prima gara della Real Race, il campionato organizzato da Lamborghini, sta partecipando inoltre alla Press League della spettacolare Clio Cup italiana su Assetto Corsa. Ora, è tempo di cimentarsi anche con le GT3.

Motorsport.com Italia è tra i protagonisti attesi di questo campionato BMW Sim Media Challenge, con sim prescelto Assetto Corsa Competizione. Un campionato monomarca con la BMW M6 GT3, e con il pilota Maurizio Scotti di Uccio pronto a vestire i colori gialli e neri per il primo round con l’apposita livrea personalizzata con l’editor di Assetto Corsa Competizione.

Il campionato infatti si disputerà su quattro appuntamenti, a partire da venerdi 3 Luglio in quel di Monza con diretta sul canale Twitch di BMW Italia. Presenti, oltre a noi, anche colleghi delle più prestigiose testate italiane, il Guest Alberto Naska, ed il team BMW Team Italia con Stefano Comandini.

Come seguire la gara? Collegandosi su https://www.twitch.tv/bmwitalia dalle ore 12.00. Noi ci saremo!