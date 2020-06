Alonso: "Il ritiro? Un mix tra errore umano ed un bug"

La vettura #14 del FA/RB AllInSports, con l’equipaggio composto da Olli Pahkala, Jarl Teien ed i due ex F1 Fernando Alonso e Rubens Barrichello, è stata costretta al ritiro quando fermando all’ingresso della Mulsanne nel corso delle prime battute della Virtual 24 Ore di Le Mans.

In un video postato su Twitter lo spagnolo ha spiegato le motivazioni del problema. Alonso stava rientrando in pitlane quando gli è stata comminata una penalità per il contatto avvenuto poco prima con la Porsche #94 di Simona de Silvestro.

Alonso non è così stato in grado di effettuare il rifornimento dato che il software della piattaforma ha costretto la sua vettura a scontare la penalità. Per questo motivo Fernando è tornato in pista col serbatoio praticamente vuoto fino a restare fermo sul tracciato.

“Questa non è la Virtual 24 Ore di Le Mans che ci immaginavamo” ha commentato Alonso.

“Si è trattato di una combinazione tra un errore umano ed un bug del gioco che ci ha messo in una cattiva situazione”.

“Credo che la direzione gara ci abbia comminato una penalità quando eravamo già nella pitlane, e questo è un qualcosa di inusuale. Il gioco, poi, non ti consente di scontare la penalità nel giro successivo ed avere così la possibilità di effettuare il rifornimento”.

“Per questo motivo non siamo stati in grado né di mettere benzina, né di cambiare le gomme e non abbiamo più avuto il carburante necessario per completare il giro. Questa penalità, ed il relativo bug, sono stati davvero una sorpresa”.

“Avevamo effettuato una buona preparazione, ma ci rifaremo alla prossima 24 Ore. Vediamo se avremo un’altra opportunità per correre e divertirci con questo team”.

In testa alla gara c’è la vettura di Max Verstappen e Lando Norris che conducono con circa 30 secondi di vantaggio quando stiamo arrivando allo scoccare della quarta ora.