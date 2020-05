A Monza la sfida decisiva della Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition

La Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition approda in Italia per il quarto doppio round 2020, che sarà il gran finale della prima edizione. Le due gare al simulatore in programma domani (sabato 16) sul circuito di Monza decideranno la lotta per il titolo e assicurano emozioni.

Testa a testa

Il monomarca internazionale virtuale con protagonisti i piloti della Porsche Mobil 1 Supercup, di solito impegnati in pista durante i weekend della Formula 1, si presenta a Monza con una classifica ravvicinata che non permette pronostici.

Dopo le prime tre prove disputate sui virtuali circuiti di Barcellona, Silverstone e Spa comanda Ayhancan Güven. Il giovane pilota turco del team Martinet by Alméras e ufficiale Junior di Porsche è in testa con 132 punti, due soli in più rispetto all'olandese del Team GP Elite Larry ten Voorde. Più staccato ma ancora matematicamente in gioco, terzo in classifica è il lussemburghese Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) con 91 punti.

Tricolore presente

In qualità di “Local Guest Starter”, tra i protagonisti delle due gare di Monza ci sarà David Fumanelli. Il pilota brianzolo parteciperà in rappresentanza della Porsche Carrera Cup Italia, monomarca nel quale è atteso per il 2020 al volante della 911 GT3 Cup del team Q8 Hi Perform: “Sono molto gasato all'idea di partecipare al round di Monza - dichiara Fumanelli -, è la mia pista di casa a tutti gli effetti. Mi sto allenando il più possibile per poter ben figurare e portare alta la bandiera della Carrera Cup Italia anche nel mondo delle corse virtuali”.

A rappresentare i colori italiani ci sarà anche Dinamic Motorsport: il team campione in carica del monomarca tricolore schiererà tre piloti. Fra questi, il giovane statunitense Jaden Conwright, nel 2019 capace di lottare per il titolo della Carrera Cup Italia fino all'ultima gara e nel monomarca virtuale al momento terzo nella classifica dei rookie comandata dal tedesco Leon Kohler (Lechner Racing Middle East).

Programma e live web

La Porsche Supercup virtuale utilizza la piattaforma di simulazione iRacing e tutti gli appuntamenti sono trasmessi sui canali web ufficiali di Porsche. Il programma di Monza si apre sabato alle 15.30 con la sessione di prove libere (30 minuti). Le qualifiche (15 minuti) si disputano alle 16.00, mentre le due gare sprint da 25 minuti alle 16.20 e alle 17.12, inframmezzate da una sessione di warm up (alle 16.50).

La qualifica e le due gare saranno trasmesse in diretta streaming ai link www.porsche.com/virtualPMSCMonza e https://youtu.be/0WPIvxZJmgY. La diretta web sarà disponibile a partire dalle 15.45 anche sul sito e sulla pagina facebook di Eurosport Italia: www.eurosport.it e https://www.facebook.com/EurosportItaly.

Classifiche dopo 3 round

Assoluta: 1. Guven p.132; 2. Ten Voorde 130; 3. Pereira 91; 4. Mawson 54; 5. Evans e Tandy 50.

ProAm: 1. Cini p.76; 2. Grove 65; 3. Sager 62; 4. Mateu 57; 5. Lindland 48.

Rookie: 1. Kohler p.48; 2. Van Splunteren 34; 3. Conwright 31; 4. Fredricsson 10; 5. Klein 9.

Team: 1. Team GP Elite p.191; 2. Martinet by Almeras 132; 3. Bwt Lechner Racing 108; 4. Dinamic Motorsport 67; 5. Fach Auto Tech 60.

