Ufficiale: anche il Rally Liepaja ERC viene rinviato

Come avevamo anticipato la scorsa settimana, il Rally Liepāja che avrebbe dovuto aprire la stagione 2020 del FIA European Rally Championship verrà ufficialemente posticipato in seguito alle restrizione imposte dal governo lettone per combattere la pandemia di Coronavirus.

L'evento era in programma il weekend del 29-31 maggio, ma dopo un consulto tra il promoter RA Events, quello dell'ERC Eurosport Events e la FIA si è deciso di non svolgerlo, cercando di comunicare quanto prima la data del recupero in base alle norme previste per non compromettere salute e sicurezza, che restano la priorità per tutti i coinvolti.

Le parti coinvolte affermano comunque che verrà fatto ogni sforzo per mantenere un calendario di otto gare e riprogrammare anche la Lettonia fra quelle del 2020.

La stagione dell'ERC dovrebbe quindi prendere il via con il 77° Rally Poland del 26-28 giugno.