Scandola: ufficiale l'impegno in ERC con Hyundai

Come già anticipato da Motorsport.com, Umberto Scandola e Guido D’Amore parteciperanno al FIA European Rally Championship nel 2021.

La coppia dello Hyundai Rally Team Italia avrà fra le mani la i20 R5 messa a punto dalla S.A. Motorsport, in quello che finalmente è un programma interamente internazionale per il pilota veneto, dopo alcune stagioni a dividersi tra CIR e WRC.

“Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno creduto nel progetto e che ci stanno supportando per essere al via nella maniera migliore", afferma Scandola, la cui prima 'fatica' sarà a maggio alle Azzorre, per poi proseguire con gli impegni di Polonia, Lettonia, Roma, Repubblica Ceca, Portogallo, Ungheria e Canarie.

“Assieme alla squadra e ai nostri partner abbiamo deciso di affrontare questo importante impegno internazionale con la convinzione di poter dire la nostra anche a questi livelli. La Hyundai i20 R5 con la quale correremo ha dimostrato la sua competitività su ogni genere di fondo e toccherà a noi dare il 100% contro equipaggi di grande valore e squadre ufficiali".

"Sarà una sfida impegnativa anche perché non conosciamo le gare che andremo ad affrontare, ad esclusione di Roma dove abbiamo vinto due volte, ma le motivazioni non ci mancano e potremo contare sul supporto tecnico di Hyundai Motorsport Customer Racing".

"Vogliamo far bene già nelle prime gare dell’anno su terra per poi valutare successivamente la nuovissima Hyundai i20 N Rally2 che arriverà a metà stagione con l’obiettivo di giocarci al meglio tutte le possibilità che sapremo costruirci”.

Riccardo Scandola, Team Principal S.A. Motorsport Italia, ha aggiunto: "Dopo due anni di intensa collaborazione con Hyundai, dove ci siamo alternati tra programmi nazionali e qualche gara del Mondiale, abbiamo deciso di puntare all’Europeo. Sarà una sfida entusiasmante per tutta la squadra e affronteremo a viso aperto i migliori team internazionali con l’intento di crescere velocemente e di puntare quanto prima alle zone alte del podio. Proprio per questo abbiamo scelto una serie di partner di riferimento per non lasciare nulla al caso".

Soddisfatto anche l'AD di Hyundai Italia, Andrea Crespi: "Abbiamo deciso di rinnovare il nostro supporto a una squadra di consolidata esperienza che partecipa a un importante programma di Hyundai Motorsport Customer Racing. Questa operazione consentirà di aumentare il risalto del marchio Hyundai in un contesto internazionale, portando le emozioni delle prove speciali da tutta Europa direttamente tra gli appassionati di motorsport. Solo il primo passo in vista dell’arrivo della nuova gamma N e N Line, modelli Hyundai ad alte prestazioni che garantiscono un vero divertimento alla guida".

Hyundai Motorsport continua con il suo reparto Customer Racing a presenziare nell'ERC e il suo responsabile Andrew Johns mostra la sua contentezza a riguardo: "Il Campionato Europeo Rally è una serie estremamente importante per i nostri clienti i20 R5 e per il reparto corse clienti di Hyundai Motorsport in generale".

"Avere nella serie un pilota e un team esperti come Umberto Scandola e Hyundai Rally Team Italia è un'ottima combinazione per la stagione 2021. Con i loro punti di forza, le prestazioni comprovate della i20 R5 e il supporto aggiuntivo di Hyundai Italia, l'equipaggio sarà in grado di competere per vincere in ogni occasione, mostrando il meglio della vettura e le più ampie capacità ad alte prestazioni di Hyundai".

Umberto Scandola e Guido D'Amore, Team Hyundai Rally italia, Hyundai i20 New Generation R5 1 / 11 Foto di: Team Hyundai Rally Italia Umberto Scandola e Guido D'Amore, Team Hyundai Rally italia, Hyundai i20 New Generation R5 2 / 11 Foto di: Team Hyundai Rally Italia Umberto Scandola e Guido D'Amore, Team Hyundai Rally italia, Hyundai i20 New Generation R5 3 / 11 Foto di: Team Hyundai Rally Italia Umberto Scandola e Guido D'Amore, Team Hyundai Rally italia, Hyundai i20 New Generation R5 4 / 11 Foto di: Team Hyundai Rally Italia Umberto Scandola e Guido D'Amore, Team Hyundai Rally italia, Hyundai i20 New Generation R5 5 / 11 Foto di: Team Hyundai Rally Italia Umberto Scandola e Guido D'Amore, Team Hyundai Rally italia, Hyundai i20 New Generation R5 6 / 11 Foto di: Team Hyundai Rally Italia Umberto Scandola e Guido D'Amore, Team Hyundai Rally italia, Hyundai i20 New Generation R5 7 / 11 Foto di: Team Hyundai Rally Italia Umberto Scandola e Guido D'Amore, Team Hyundai Rally italia, Hyundai i20 New Generation R5 8 / 11 Foto di: Team Hyundai Rally Italia Umberto Scandola e Guido D'Amore, Team Hyundai Rally italia, Hyundai i20 New Generation R5 9 / 11 Foto di: Team Hyundai Rally Italia Umberto Scandola e Guido D'Amore, Team Hyundai Rally italia, Hyundai i20 New Generation R5 10 / 11 Foto di: Team Hyundai Rally Italia Umberto Scandola e Guido D'Amore, Team Hyundai Rally italia, Hyundai i20 New Generation R5 11 / 11 Foto di: Team Hyundai Rally Italia