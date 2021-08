ERC: Scandola non sta bene e salta il Barum Rally

Un problema di salute blocca a Verona Umberto Scandola, alla vigilia della partenza per il Barum Czech Rally Zlìn, quarto appuntamento del FIA European Rally Championship.

Il pilota di Hyundai rally Team Italia è dunque costretto a rinunciare alla gara internazionale inserita nel programma europeo e la stessa squadra S.A. Motorsport a modificare all’ultimo momento il piano dei lavori.

“È veramente un peccato non poter essere al via del famoso rally che si corre in Repubblica Ceca, ma un fastidioso malanno mi ha colpito proprio alla vigilia, quando tutto era stato organizzato e la vettura sul bilico pronta a partire”, racconta Umberto Scandola. “Questo momentaneo stop non cambierà però i nostri programmi futuri che prevedono sempre la partecipazione alle prossime gare del Campionato Europeo e del Campionato Italiano Rally Terra, che al momento ci vede al comando”.

Nel prossimo mese la Hyundai i20 R5 gommata Pirelli di Umberto Scandola sarà protagonista al 18° Rally dei Nuraghi e Vermentino (Ss), quinto dei sei appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra in calendario dal 10 all’11 settembre. La settimana successiva sarà la volta del 55° Azores Rallye, quinto degli otto round del Campionato Europeo Rally.