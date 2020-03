L'ERC posticipa il Rally Islas Canarias, sarà l'ultima del 2020

Il Rally Islas Canarias diventa gara conclusiva della stagione 2020 del FIA European Rally Championship il weekend del 3-5 dicembre.

Le restrizioni governative per via della pandemia di Coronavirus hanno reso impossibile il suo svolgimento il 7-9 maggio e vista la difficile situazione, Eurosport Events, promoter della serie, ha riconosciuto comunque l'importanza di mantenere otto gare in calendario.

Lavorando a stretto contatto con Club Deportivo Todo Sport, che si occupa della gara di Gran Canaria, alla federazione spagnola RFEDA e alla FIA, è stata trovata una data per recuperare più avanti il rally.

"Chiaramente riprogrammare gli eventi è qualcosa che stavamo pensando da tempo, non stiamo improvvisando - Jean-Baptiste Ley, Coordinatore ERC - Continuiamo a monitorare la situazione con tutti gli organizzatori; quelli del Rally Islas Canarias hanno reso possibile una data alternativa per mantenere un calendario di 8 gare. Ringraziamo tutti i coinvolti che ci stanno dando una mano, inclusi i promoter degli altri appuntamenti dell'ERC. Naturalmente posticipare l'inizio della stagione era il compromesso migliore che si potesse adottare, continueremo a lavorare in merito collaborando con piloti, team e partner per preparare le prossime gare. Siamo pronti ad affrontare un'altra stagione molto divertente e serrata".

Germán Morales, Presidente di Rally Islas Canarias Organising Committee, ha aggiunto: "E' inutile dire che la situazione ci ha spinto a cambiare i piani, ma in questo momento era necessario e abbiamo avuto pieno supporto e comprensione da parte di Eurosport Events, FIA e RFEDA. Avevamo la possibilità di trovare un'altra data evitando la cancellazione, quella scelta è entusiasmante perché ci dà modo di essere il round conclusivo del 2020, ospitando anche la cerimonia di premiazione dei Campioni. Dicembre ci riserverà molte cose belle oltre al nostro arcipelago e paesaggio".

L'ERC comincerà quindi dal Rally Liepāja del 29-31 maggio.