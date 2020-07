ERC: Oliver Solberg al Rally di Roma con una Volkswagen

Oliver Solberg debutterà al Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio, primo round del FIA European Rally Championship, appuntamento che segna la ripartenza dei rally internazionali FIA dopo la pandemia di COVID-19.

Il figlio di Petter Solberg correrà con una Volkswagen Polo GTI R5 gommata Pirelli messa a punto dalla PA Racing (il team di Alessandro Perico) e al suo fianco avrà Aaron Johnston.

Per il 18enne è anche l'occasione di mettersi alla prova con una Rally2 su asfalto e fare esperienza nei quasi 200km di gara.

“Ho fatto il Rallye Monte-Carlo a gennaio, ma Roma sarà il primissimo su asfalto asciutto con la Polo - ha detto Solberg - Non conosco i percorsi e sarà interessante. Farò qualche test pre-gara per ritrovare il ritmo ed essere pronto per l'evento. Sono qui per imparare, ma anche per andare forte e spero di farcela velocemente. L'obiettivo è fare esperienza e andare bene fino al traguardo finale".

Sabato 25 luglio ci sarà la prima prova, ma il giorno precedente, Solberg e soci potranno compiere un tour della città con le rispettive vetture, cosa che ha gasato molto il ragazzino nordico.

“Ho visto alcuni video della parata e sembra fantastico poter girare la città con le auto da rally. E' una cosa strana e insolita, ma è bello che gli organizzatori siano riusciti a farlo".

Con PA Racing vedremo in azione anche Enrico Brazzoli e Maurizio Barone, anch'essi su una Polo GTI R5 griffata Allianz.

“E’ fantastico tornare a correre e non vedo l’ora di iniziare, sarà bello girare sulle strade di Roma con la Polo R5 del team di Alessandro Perico, il quale ce l’ha resa disponibile – ha commentato Brazzoli, che ha corso fino ad ora con la Abarth 124 Rally ed è Campione FIA R-GT in carica – E’ stata una sorpresa inaspettata per noi che stavamo attendendo una occasione per il WRC. Ci siamo iscritti all’ERC e vediamo di sfruttare l’opportunità al meglio”.