ERC: Gryazin domina la Tappa 1 del Rally Liepaja

Nikolay Gryazin è stato autore di una grandissima prova nella Tappa 1 del Rally Liepāja, vincendo tutte e quattro le PS odierne e terminando al comando di questo secondo round del FIA European Rally Championship.

Al volante della sua Volkswagen Polo GTI R5 condivisa con Konstantin Aleksandrov, il pilota della Movisport si sta riscattando alla grande dopo la prematura uscita di scena dall'ORLEN 77th Rally Poland quando era saldamente primo.

Dopo aver terminato secondo nella Qualifying Stage di giovedì, Gryazin si è imposto nei quattro percorsi sulle strade sterrate di Talsi, cominciando col battere Andreas Mikkelsen (Toksport WRT - Škoda Fabia Rally2 Evo) per 1"9 nella PS1 e Craig Breen nelle PS2 (+1"5), PS3 (+3"3) e PS4 (+1"), con il portacolori del Team MRF Tyres-BRC che ora occupa la seconda posizione in classifica a bordo della Hyundai i20 R5 per 10"6.

Terzo c'è Efrén Llarena, con alle spalle Alexey Lukyanuk, Miko Marczyk, Fabian Kreim, Ole Christian Veiby ed Andreas Mikkelsen, penalizzato di 1' per un ritardo ad un controllo orario. Georg Linnamäe e Nil Solans completano la Top10.

Tibor Érdi Jr è al comando dell'ERC2, Sami Pajari è primo in ERC3/ERC3 Junior dopo la penalità inflitta a Jean-Baptiste Franceschi. Ken Torn è leader in ERC Junior per le vetture Rally3, Dariusz Poloński svetta in Abarth Rally Cup e Yigit Timur nel Clio Trophy by Toksport WRT.

FIA ERC - RALLY LIEPAJA: Classifica Tappa 1